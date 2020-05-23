Ситуація на Донбасі: снайпер поранив українського військовослужбовця

Втрати противника ще уточнюються

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Втрати противника ще уточнюються

З початку доби 23 травня збройні формування РФ шість разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один український військовослужбовець був поранений.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Окупанти застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також 122 мм артилерійські системи, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

На всі випадки агресивних дій російських найманців підрозділи Об'єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем з опорних пунктів противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог здійснив обстріл по околиці Кам'янки, поруч з населеним пунктом Верхньоторецьке і у Авдіївки.

Також обстріли були зафіксовані поблизу Майорська і недалеко від населеного пункту Сизе, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двоє бойовиків загинули, а ще один отримав поранення.