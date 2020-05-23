Ситуація на Донбасі: снайпер поранив українського військовослужбовця
З початку доби 23 травня збройні формування РФ шість разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один український військовослужбовець був поранений.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.
Окупанти застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також 122 мм артилерійські системи, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.
На всі випадки агресивних дій російських найманців підрозділи Об'єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем з опорних пунктів противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність", - йдеться в повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог здійснив обстріл по околиці Кам'янки, поруч з населеним пунктом Верхньоторецьке і у Авдіївки.
Також обстріли були зафіксовані поблизу Майорська і недалеко від населеного пункту Сизе, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двоє бойовиків загинули, а ще один отримав поранення.
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