19:57  23 травня
У Києві знайшли мертвим нардепа Валерія Давиденко
10:48  23 травня
Коронавірус в Україні: у трьох областях не виявили нових випадків зараження
10:04  23 травня
ООС: український військовослужбовець отримав поранення, у бойовиків - двоє загиблих
UA | RU
UA | RU
23 травня 2020, 19:31 3

Ситуація на Донбасі: снайпер поранив українського військовослужбовця

Читайте также
на русском языке
23 травня 2020, 19:31 3
Читайте также на русском языке
Втрати противника ще уточнюються
Фото: flickr.com
Втрати противника ще уточнюються

З початку доби 23 травня збройні формування РФ шість разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один український військовослужбовець був поранений.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Окупанти застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також 122 мм артилерійські системи, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

На всі випадки агресивних дій російських найманців підрозділи Об'єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем з опорних пунктів противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог здійснив обстріл по околиці Кам'янки, поруч з населеним пунктом Верхньоторецьке і у Авдіївки.

Також обстріли були зафіксовані поблизу Майорська і недалеко від населеного пункту Сизе, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двоє бойовиків загинули, а ще один отримав поранення.


ООС Донбас війна бойовики
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 травня 2020, 20:08
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Всі досьє »