Близько 200 тисяч українців, які проживають в ОРДЛО, отримали паспорти РФ - Резніков

В першу чергу, це всі "службовці" і бойовики, які отримують фінансування від РФ

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В першу чергу, це всі "службовці" і бойовики, які отримують фінансування від РФ

За інформацією міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, серед тих українців, які зараз проживають на території ОРДЛО, паспорти Російської Федерації отримали близько 200 тисяч осіб.

Як передає RegioNews, про це Олексій Резніков заявив в ефірі телепрограми "Свобода слова Савіка Шустера".

За нашими даними, це близько 200 тисяч громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територія Донбасу, отримали близько 200 тисяч паспорти Російської Федерації", - сказав Рєзніков.

За його словами, це в першу чергу керівництво так званих "ЛНР" і "ДНР", "військові", "державні службовці" та інші, хто таким чином може отримувати зарплату за рахунок бюджету РФ.

Також міністр зазначив, що проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу одночасно з усіма регіонами України в жовтні можливо тільки за умови, що до кінця літа звідти будуть повністю виведені російські війська і терористи.

За словами Резнікова, відповідно до Копенгагенського стандарту та українського законодавства, вже в серпні потрібно створити належні умови безпеки в регіоні згідно з мінським домовленостям, що повинна підтвердити оціночна місія ОБСЄ.

Крім цього, оскільки всі "керівництво" так званих "ДНР" і "ЛНР" отримали російське громадянство, це означає, що згідно з законодавством України вони не зможуть брати участь у виборах, якщо вони відбудуться у жовтні.

Нагадаємо, делегацію України в тристоронньої контактної групи знову очолить Леонід Кучма.