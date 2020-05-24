Сводка ООС: одиннадцать обстрелов, один раненый
Вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник стрелял из запрещенных Минскими договоренностями артсистем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг трижды обстреливал окрестности Каменки: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты – из артиллерийских систем калибра 122 мм, использовав 32 артснаряда.
Возле Авдеевки и дважды вблизи Гнутового противник применил 120 мм минометы.
Недалеко от Старогнатовки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а рядом с Верхнеторецким применяли снайперское оружие.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" возле Майорска российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров.
Неподалеку населенных пунктов Сизое и Крымское вооруженные формирования РФ вели огонь из 82 мм минометов.
По данным разведки, наши воины уничтожили четверых российских оккупантов и, по меньшей мере, семерых ранили.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Сведения по состоянию на 07:00 24 мая 2020 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення За минувшие сутки вооруженные формирования...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Субота, 23 мая 2020 г.
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