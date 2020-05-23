Полтавська область послаблює карантин: показники одні з кращих в Україні

На Полтавщині один з найнижчих рівнів захворюваності COVID-19

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На Полтавщині один з найнижчих рівнів захворюваності COVID-19

У Полтавській області провели засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і ввели другий етап ослаблення карантину.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

З сьогоднішнього дня в Полтавській області дозволено відкрити міське, приміське і внутрішньообласні повідомлення, а з 25 травня дозволено відвідувати установи дошкільної освіти.

Також з 1 червня можуть почати роботу спортивні зали і міжобласні пасажирські перевезення (якщо епідемічна ситуація не погіршиться). Але все - тільки з дотриманням необхідних санітарних вимог.

Полтавщина зараз має один з найнижчих рівнів захворюваності: останнім часом ми або взагалі не фіксуємо нових випадків, або фіксуємо один на добу. Це означає, що карантин спрацював, і більшість людей його дотримувалася, за що я дякую всім. До того ж наші епідеміологи вдало розривали контакти і вчасно відправляли людей на самоізоляцію", - зазначив голова ОДА.

Обов'язковим залишається носіння захисних масок в громадських місцях і транспорті, дотримання соціальної дистанції, регулярна дезінфекція та наявність документів, які засвідчують особу.

Нагадаємо, Полтавщина однією з перших почала виплачувати 300% надбавки медикам, які борються з COVID-19.