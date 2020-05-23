В інтернаті на Рівненщині виявили новий спалах коронавіруса

Захворіли працівники закладу та їх підопічні

Фото: Рівненська ОДА

Захворіли працівники закладу та їх підопічні

Коронавірусну інфекцію виявили ще у 12 працівників та підопічних Здолбунівського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів. Особам, що захворіли - від 36 до 83 років.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Рівненську ОДА.

Загальна кількість хворих, включаючи раніше протестованих людей склала 24 людини - 8 працівників закладу та 16 підопічних. П'ятеро з них перебувають у стаціонарі, решта - на самоізоляції.

Для локалізації спалаху сьогодні з 9 ранку у Здолбунівському будинку-интернаті встановили контрольно-пропускний пункт на в'їзд і виїзд.

Причини спалаху коронавіруса будуть розслідуватися спеціальною комісією.

Нагадаємо, станом на 9:00 23 травня в Україні 20580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 - летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нових випадку.