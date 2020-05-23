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23 травня 2020, 15:42 10

До ослаблення карантину не готові дев'ять областей - дані МОЗ

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23 травня 2020, 15:42 10
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До другого етапу зняття каранинных обмежень, введених через коронавірус, не готові 9 областей України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, згідно з даними міністерства, знімати обмеження не готові: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

Неможливість переходити до наступного етапу зняття карантинкых обмежень пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжко-місць в медустановах і низьким охопленням населення тестуванням на коронавірус.

Наголошується, що в той же час, Київ, Вінницька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області можуть переходити на наступний етап зняття карантину.

Нагадаємо, станом на 9:00 23 травня в Україні 20580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 - летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нових випадку.

Раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов дозволив запустити транспорт і метро в Києві.


Україна карантин МОЗ область
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