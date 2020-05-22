Пожар в одесском колледже: еще одному подозреваемому избрали меру пресечения

Он скрывался от правоохранительных органов и суда

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Он скрывался от правоохранительных органов и суда

В Одессе суд избрал меру пресечения для еще одного подозреваемого по делу о пожаре в местном колледже, который состоялся в декабре прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает RegioNews.

Речь идет о бывшем заместителе директора по административно-хозяйственной работе, его отправили под круглосуточный арест.

Мужчину подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере.

Также известно, что подозреваемый скрывался от правоохранительных органов и суда, в связи с чем был объявлен в розыск.

Напомним, в декабре прошлого года в помещении Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, еще 30 пострадали.

Напомним, 15 мая было объявлено подозрении еще двум работникам Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором во время пожара в декабре 2019 года погибли 16 человек.