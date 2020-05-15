Коронавірус: найважливіше за добу
ТОП-5 новин про COVID-19 в Україні
ТОП-5 новин про COVID-19 в Україні
RegioNews зібрав найбільш значущі новини про перебіг епідемії COVID-19 в Україні і в регіонах.
- У референс-лабораторії Києва провели перевірку. Вилучили всі ПЛР-тести, які раніше були оголошені непридатними. У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що повна відповідальність за неякісні тести лежить на виробниках.
- У чотирьох областях не було виявлено жодного нового випадку захворювання коронавірусом за добу. Це Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина і Луганщина. А в Тернополі вже 3 дні поспіль не зафіксовано жодного нового діагнозу.
- В Євросоюзі вперше заявили про завершення епідемії коронавіруса на території окремої країни. Про перемогу над хворобою заявила Словенія, де протягом останніх двох тижнів реєстрували не більше 7 нових діагнозів щодня. Країна скасувала обов'язковий карантин для громадян ЄС при в'їзді.
- У Міністерстві закордонних справ розповіли, скільки громадян України проходять лікування від коронавіруса за кордоном. Це 145 осіб, переважна більшість в Італії. 8 українців померли від хвороб за кордоном, a 68 змогли перемогти COVID-19.
- Кількість проведених тестів за добу побила рекорд. У МОЗ заявили, що провели майже 9000 досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Незабаром міністерство готується запустити новий тип тестування, який буде визначати кількість антитіл в організмі.
Нагадаємо, станом на 14 травня в Україні підтвердили 17 330 діагнозів коронавіруса 476 пацієнтів померли, 4 473 людини перемогли хворобу.
У Чернівцях хочуть преміювати медиків з Дніпра, які допомагають боротися з COVID-19
15 травня 2020, 16:51Карантин планують послаблювати кожні 10 днів, - Степанов
15 травня 2020, 16:44Львівська область послабила карантин: що дозволили, а що ні
15 травня 2020, 15:34
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
15 травня 2020, 16:07На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
15 травня 2020, 11:30Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
11 травня 2020, 15:58Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
13 травня 2020, 13:47Коронавірус: найважливіше за добу
12 травня 2020, 18:30В Україні почалися масштабні мітинги автоперевізників - протестують у столиці та обласних центрах
13 травня 2020, 11:22
- 19:17 15 травня У Харкові за підозрою у хабарництві затримали ректора
- 18:59 15 травня Закарпаття: на митниці зміниться керівник
- 18:35 15 травня Луганська ОДА витратила п'ять мільйонів на піар під час карантину
- 18:30 15 травня Коронавірус: найважливіше за добу
- 18:24 15 травня Трагічна пожежа в одеському коледжі: оголошено підозру ще двом працівникам закладу
- 17:56 15 травня Держстат: ВВП України з початку року знизився на 0,8%
- 16:07 15 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:30 15 травня На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
- 18:30 12 травня Коронавірус: найважливіше за добу
- 11:22 13 травня В Україні почалися масштабні мітинги автоперевізників - протестують у столиці та обласних центрах
Всі блоги »
Примусова COVIDпустка: як "почувається" ринок праці на Волині
14 травня 2020, 12:00
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Каспрук Олексій
Міський голова Чернівців
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Сєнкевич Олександр
Міський голова Миколаєва