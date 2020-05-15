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Коронавірус в Україні: 483 нові випадки, кількість хворих зросла до 17330
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15 травня 2020, 18:30 1

Коронавірус: найважливіше за добу

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15 травня 2020, 18:30 1
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ТОП-5 новин про COVID-19 в Україні
Фото: pixabay.com
ТОП-5 новин про COVID-19 в Україні

RegioNews зібрав найбільш значущі новини про перебіг епідемії COVID-19 в Україні і в регіонах.

  • У референс-лабораторії Києва провели перевірку. Вилучили всі ПЛР-тести, які раніше були оголошені непридатними. У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що повна відповідальність за неякісні тести лежить на виробниках.
  • У чотирьох областях не було виявлено жодного нового випадку захворювання коронавірусом за добу. Це Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина і Луганщина. А в Тернополі вже 3 дні поспіль не зафіксовано жодного нового діагнозу.
  • В Євросоюзі вперше заявили про завершення епідемії коронавіруса на території окремої країни. Про перемогу над хворобою заявила Словенія, де протягом останніх двох тижнів реєстрували не більше 7 нових діагнозів щодня. Країна скасувала обов'язковий карантин для громадян ЄС при в'їзді.
  • У Міністерстві закордонних справ розповіли, скільки громадян України проходять лікування від коронавіруса за кордоном. Це 145 осіб, переважна більшість в Італії. 8 українців померли від хвороб за кордоном, a 68 змогли перемогти COVID-19.
  • Кількість проведених тестів за добу побила рекорд. У МОЗ заявили, що провели майже 9000 досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Незабаром міністерство готується запустити новий тип тестування, який буде визначати кількість антитіл в організмі.

Нагадаємо, станом на 14 травня в Україні підтвердили 17 330 діагнозів коронавіруса 476 пацієнтів померли, 4 473 людини перемогли хворобу.


коронавірус ЄС МОЗ
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