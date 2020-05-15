Коронавірус в Україні: 483 нові випадки, кількість хворих зросла до 17330

За добу померли 20 осіб, що стало новим рекордом тижня

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За добу померли 20 осіб, що стало новим рекордом тижня

Станом на 15 травня в Україні зафіксовано 17330 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 483 нові випадки.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України, передає RegioNews.

Померли 20 пацієнтів із підтвердженою наявністю COVID-19. Від початку епідемії померли 476 українських громадян, з них 24 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Повністю одужали 4473 пацієнта, зокрема 1163 медпрацівники. Хворобу підтверджено у 1 220 дітей та 3 420 медиків.

На амбулаторному лікуванні вдома перебувають 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей та 623 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Станом на ранок 15 травня надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19.

Київ. Всього підтверджено 2068 випадків коронавірусу. За добу кількість хворих у столиці зросла на 56 осіб. Від початку епідемії у Києві одужали 200 осіб, за минулу добу - 11.

Київська область. Від початку епідемії зафіксовано 1094 випадки захворювання. За добу виявили 27 нових випадків. Всього одужали 188 осіб, 2 - за минулу добу.

Чернівецька область. Офіційно підтверджено 84 нових випадки зараження. Загальна чисельність інфікованих в області складає 2600 осіб. 48 осіб сьогодні одужали від COVID-19.

Львівська область. За добу 38 нових хворих, з них 20 - мешканці Львова. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 942 людей, 23 людини померло. 180 пацієнтів одужали.

Житомирська область. Лабораторно підтвердили 5 нових випадків COVID-19. Одужали 42 хворих, що найбільше від початку епідемії в області. Загалом одужали 123 особи. Загалом в області коронавірус підтвердили у 538 людей. Найбільша кількість інфікувань в Житомирі – 186, Коростені – 100 та Бердичеві – 92. З початку епідемії від COVID-19 в області померло 12 людей.

Черкаська область. Станом на 15 травня зафіксували 350 випадків інфікування коронавірусом, 2 нових випадки за добу.

Вінницька обл. — 674 (364 одужали);

Волинська обл. — 582 (142 одужали);

Дніпропетровська обл. — 791 (91 одужав);

Донецька обл. — 121 (34 одужали);

Закарпатська обл. — 816 (128 одужали);

Запорізька обл. — 356 (160 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1188 (445 одужали);

Кіровоградська обл. — 437 (300 одужали);

Луганська обл. — 42 (17 одужали);

Миколаївська обл. — 228 (78 одужали);

Одеська обл. — 712 (43 одужали);

Полтавська обл. — 257 (163 одужали);

Рівненська обл. — 1074 (293 одужали);

Сумська обл. — 158 (85 одужали);

Тернопільська обл. — 1060 (482 одужали);

Харківська обл. — 757 (94 одужали);

Херсонська обл. — 167 (101 одужав);

Хмельницька обл. — 222 (55 одужали);

Чернігівська обл. — 96 (19 одужали).

Нагадаємо, 14 травня в Україні зафіксовано 422 нові випадки коронавірусу COVID-19, загальна кількість хворих зросла до 16847, вперше одужало більше людей, ніж захворіло.