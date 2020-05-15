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15 травня 2020, 16:44 3

Карантин планують послаблювати кожні 10 днів, - Степанов

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15 травня 2020, 16:44 3
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Голова МОЗ вважає, що з 1 червня почнеться третій етап виходу
Фото: Facebook Міністерство охорони здоров'я України
Голова МОЗ вважає, що з 1 червня почнеться третій етап виходу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав можливу дату нового етапу пом'якшення карантину.

Про це очільник МОЗ розповів в інтерв'ю BBC, передає RegioNews.

Максим Степанов заявив що, з огляду на нинішню епідеміологічну ситуацію, Україна може розраховувати на нові послаблення кожні 10 днів. Так, вперше карантин пом'якшили 11 травня. Другий етап, замість запланованого виходу з карантину, почнеться 22 травня. А на третій етап варто очікувати з 1 червня.

Саме у цей період уряд обіцяв поновити міжміське сполучення та запустити метро, а також відкрити спортивні та дитячі майданчики, окремі заклади освіти, театри, кіно, бази відпочинку та торгово-розважальні центри.

Наразі у МОЗ розробляють правила роботи дитячих садків.

До слова, міністр заявив, що, попри заяви його попередників, Україна не була готова до пандемії. Саме тому лікарям довелося зіткнутися із браком засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, раніше у Кабміні заявили, що продовжать карантин і після 22 травня. МОЗ і Мінінфраструктури презентували план виходу з карантину.


коронавірус карантин МОЗ
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