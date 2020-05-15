Неякісні тести: у Києві перевіряють референс-лабораторію
У референс-лабораторії Києва Держлікслужба проводить позапланову перевірку через непридатні ПЛР-тести на виявлення коронавірусу.
Про це повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає RegioNews.
За словами Степанова, проблеми із налаштуваннями ПЛР-систем виникли у деяких лабораторіях, за їхню якість повну відповідальність несе виробник.
Виникла дійсно проблематика в Київській референс-лабораторії. Зараз Держлікслужба, згідно своїх повноважень, проводить позапланову перевірку, передала ці ПЛР-тести в незалежну лабораторію, після звітів щодо випробувань буде вже прийняте кінцеве рішення", - сказав міністр.
Він додав, що після налаштування всі тест-системи працювали, і проблем не виникало в Одесі, Львові, та інших регіонах.
Міністр також зазначив, що за минулу добу в Україні зробили рекордну кількість тестів на наявність коронавірусу.
Загалом проведено 8 996 ПЛР-досліджень, це найбільша кількість за весь час пандемії.
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Нагадаємо, Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я забракував вітчизняні ПЛР тести на коронавірус, куплені Офісом президента.
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