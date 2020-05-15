Коронавирус: самое важное за сутки
ТОП-5 новостей о COVID-19 в Украине
ТОП-5 новостей о COVID-19 в Украине
RegioNews собрал наиболее значимые новости о ходе эпидемии COVID-19 в Украине и в регионах.
- В референс-лаборатории Киева провели проверку. Изъяли все ПЦР-тесты, которые ранее были объявлены непригодными. В Министерстве здравоохранения считают, что полная ответственность за некачественные тесты лежит на производителях.
- В четырех областях не было обнаружено ни одного нового случая заболевания коронавирусом за сутки. Это Полтавщина, Сумщина, Николаевщина и Луганщина. А в Тернополе уже 3 дня подряд не зафиксировано ни одного нового диагноза.
- В Евросоюзе впервые заявили о завершении эпидемии коронавируса на территории отдельной страны. Про победу над болезнью заявила Словения, где в течение последних двух недель регистрировали не более 7 новых диагнозов ежедневно. Страна отменила обязательный карантин для граждан ЕС при въезде.
- В Министерстве иностранных дел рассказали, сколько граждан Украины проходят лечение от коронавируса за рубежом. Это 145 человек, подавляющее большинство в Италии. 8 украинцев умерли от болезней за рубежом, a 68 смогли победить COVID-19.
- Количество проведенных тестов за сутки побило рекорд. В Минздраве заявили, что провели почти 9000 исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Вскоре министерство готовится запустить новый тип тестирования, который будет определять количество антител в организме.
Напомним, по состоянию на 14 мая в Украине подтвердили 17 330 диагнозов коронавируса, 476 пациентов умерли, 4 473 человека победили болезнь.
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