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15 травня 2020, 15:34 2

Львівська область послабила карантин: що дозволили, а що ні

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15 травня 2020, 15:34 2
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В області відновлять роботу речові ринки, літні майданчики кафе і хімчистки
Фото: з відкритих джерел
В області відновлять роботу речові ринки, літні майданчики кафе і хімчистки

Влада Львівщини з 15 травня вирішили послабити карантин і готуються прибрати карантинні блокпости.

Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає RegioNews.

З 16 травня припиняють функціонування на території області стаціонарні карантинні контрольно-пропускні пункти, а планову госпіталізацію можуть дозволити не раніше 22 травня", - сказав Козицький.

Непродовольчі ринки зможуть відкритися за умови дотримання заходів епідеміологічної безпеки, введених для продовольчих магазинів.

З 15 травня у Львівській області дозволені:

  • заходи щодо забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
  • індивідуальні тренувальні заняття, навчально-тренувальні збори спортсменів;
  • робота установ торговельного та побутового обслуговування населення;
  • робота непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки;
  • здійснення діяльності з надання фінансових послуг;
  • медична практика, діяльність з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарна практика;
  • робота АЗС, техобслуговування автотранспорту;
  • ремонт техніки;
  • хімчистки;
  • поштова та кур'єрська діяльність;
  • будівельні роботи;
  • діяльність відкритих (літніх) майданчиків під відкритим небом;
  • доставка продуктів харчування;
  • робота агропродовольчих ринків;
  • робота музеїв, музеїв під відкритим небом і історико-культурних заповідників;
  • прийом відвідувачів (за рішенням власника/органу управління);
  • робота підприємств в галузі ЗМІ (преса, друкарні, редакції);
  • журналістська діяльність;
  • здійснення кіно - і відеозйомки (кількість - не більше 50 осіб).

Але, як і раніше заборонено:

  • перебування в громадських місцях без одягнутих засобів індивідуального захисту (захисні маски/респіратори);
  • перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, тд;
  • відвідування навчальних закладів;
  • проведення всіх масових заходів;
  • робота суб'єктів господарювання, яка передбачає прийом відвідувачів, у тому числі підприємств громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), робота закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури;
  • регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному і міжобласному сполученні,
  • перевезення пасажирів залізничним транспортом у всіх видах внутрішнього сполучення;
  • відключення електроенергії;
  • припинення поставок природного газу;
  • відвідання установ і закладів, що надають паліативну допомогу, установ соціального захисту;
  • відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;
  • знаходження на вулицях без документів, що засвідчують особу;
  • самовільне залишення місць обсервації.

Як раніше повідомлялося, у Львові прийняли рішення про черговий етап ослаблення карантинних обмежень.


коронавірус карантин Львівщина ринки
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