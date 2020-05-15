Львівська область послабила карантин: що дозволили, а що ні
В області відновлять роботу речові ринки, літні майданчики кафе і хімчистки
В області відновлять роботу речові ринки, літні майданчики кафе і хімчистки
Влада Львівщини з 15 травня вирішили послабити карантин і готуються прибрати карантинні блокпости.
Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає RegioNews.
З 16 травня припиняють функціонування на території області стаціонарні карантинні контрольно-пропускні пункти, а планову госпіталізацію можуть дозволити не раніше 22 травня", - сказав Козицький.
Непродовольчі ринки зможуть відкритися за умови дотримання заходів епідеміологічної безпеки, введених для продовольчих магазинів.
З 15 травня у Львівській області дозволені:
- заходи щодо забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
- індивідуальні тренувальні заняття, навчально-тренувальні збори спортсменів;
- робота установ торговельного та побутового обслуговування населення;
- робота непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки;
- здійснення діяльності з надання фінансових послуг;
- медична практика, діяльність з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарна практика;
- робота АЗС, техобслуговування автотранспорту;
- ремонт техніки;
- хімчистки;
- поштова та кур'єрська діяльність;
- будівельні роботи;
- діяльність відкритих (літніх) майданчиків під відкритим небом;
- доставка продуктів харчування;
- робота агропродовольчих ринків;
- робота музеїв, музеїв під відкритим небом і історико-культурних заповідників;
- прийом відвідувачів (за рішенням власника/органу управління);
- робота підприємств в галузі ЗМІ (преса, друкарні, редакції);
- журналістська діяльність;
- здійснення кіно - і відеозйомки (кількість - не більше 50 осіб).
Але, як і раніше заборонено:
- перебування в громадських місцях без одягнутих засобів індивідуального захисту (захисні маски/респіратори);
- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, тд;
- відвідування навчальних закладів;
- проведення всіх масових заходів;
- робота суб'єктів господарювання, яка передбачає прийом відвідувачів, у тому числі підприємств громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), робота закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури;
- регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному і міжобласному сполученні,
- перевезення пасажирів залізничним транспортом у всіх видах внутрішнього сполучення;
- відключення електроенергії;
- припинення поставок природного газу;
- відвідання установ і закладів, що надають паліативну допомогу, установ соціального захисту;
- відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;
- знаходження на вулицях без документів, що засвідчують особу;
- самовільне залишення місць обсервації.
Як раніше повідомлялося, у Львові прийняли рішення про черговий етап ослаблення карантинних обмежень.
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