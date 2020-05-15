Львівська область послабила карантин: що дозволили, а що ні

В області відновлять роботу речові ринки, літні майданчики кафе і хімчистки

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В області відновлять роботу речові ринки, літні майданчики кафе і хімчистки

Влада Львівщини з 15 травня вирішили послабити карантин і готуються прибрати карантинні блокпости.

Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає RegioNews.

З 16 травня припиняють функціонування на території області стаціонарні карантинні контрольно-пропускні пункти, а планову госпіталізацію можуть дозволити не раніше 22 травня", - сказав Козицький.

Непродовольчі ринки зможуть відкритися за умови дотримання заходів епідеміологічної безпеки, введених для продовольчих магазинів.

З 15 травня у Львівській області дозволені:

заходи щодо забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

індивідуальні тренувальні заняття, навчально-тренувальні збори спортсменів;

робота установ торговельного та побутового обслуговування населення;

робота непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки;

здійснення діяльності з надання фінансових послуг;

медична практика, діяльність з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарна практика;

робота АЗС, техобслуговування автотранспорту;

ремонт техніки;

хімчистки;

поштова та кур'єрська діяльність;

будівельні роботи;

діяльність відкритих (літніх) майданчиків під відкритим небом;

доставка продуктів харчування;

робота агропродовольчих ринків;

робота музеїв, музеїв під відкритим небом і історико-культурних заповідників;

прийом відвідувачів (за рішенням власника/органу управління);

робота підприємств в галузі ЗМІ (преса, друкарні, редакції);

журналістська діяльність;

здійснення кіно - і відеозйомки (кількість - не більше 50 осіб).

Але, як і раніше заборонено:

перебування в громадських місцях без одягнутих засобів індивідуального захисту (захисні маски/респіратори);

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, тд;

відвідування навчальних закладів;

проведення всіх масових заходів;

робота суб'єктів господарювання, яка передбачає прийом відвідувачів, у тому числі підприємств громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), робота закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури;

регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному і міжобласному сполученні,

перевезення пасажирів залізничним транспортом у всіх видах внутрішнього сполучення;

відключення електроенергії;

припинення поставок природного газу;

відвідання установ і закладів, що надають паліативну допомогу, установ соціального захисту;

відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;

знаходження на вулицях без документів, що засвідчують особу;

самовільне залишення місць обсервації.

Як раніше повідомлялося, у Львові прийняли рішення про черговий етап ослаблення карантинних обмежень.