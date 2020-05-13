Заступник Філатова розповів коли та як у Дніпрі закінчиться карантин
Про закінчення карантину дніпрян сповістять фонтани
Про закінчення карантину дніпрян сповістять фонтани
У Дніпрі одночасно із закінченням карантину почнуть роботу “співаючі фонтани”, повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко.
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Telegram-канал "Днепр сейчас”.
"Це буде сигналом для усіх мешканців міста. "Заспівали” фонтани - значить, у нас вже все добре”, - сказав Лисенко.
Міські фонтани із звуковими ефектами та підсвіткою зазвичай готові до запуску ще в кінці квітня. Але цьогоріч початок х роботи відтермінували у зв'язку з епідемією COVID-19 та карантином. Зараз комунальники вже провели всі необхідні підготовчі роботи. Залишилося лише заповнити фонтани водою.
Як писали RegioNews раніше, 22 травня карантин не завершиться. Натомість уряд готується впровадити другий етап послаблень.
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