19:39  13 травня
Мін’юст очікує на позови через "антиколомойський” закон
12:57  13 травня
Кличко хоче відкрити метро з 25 травня
20:24  13 травня
Коронавірус може перекреслити усі успіхи охорони здоров'я, - ВООЗ
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко журналіст [email protected]
13 травня 2020, 18:58 6

Заступник Філатова розповів коли та як у Дніпрі закінчиться карантин

Читайте также
на русском языке
13 травня 2020, 18:58 6
Читайте также на русском языке
Про закінчення карантину дніпрян сповістять фонтани
Фото із Telegram-канала
Про закінчення карантину дніпрян сповістять фонтани

У Дніпрі одночасно із закінченням карантину почнуть роботу “співаючі фонтани”, повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко.

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Telegram-канал "Днепр сейчас”.

"Це буде сигналом для усіх мешканців міста. "Заспівали” фонтани - значить, у нас вже все добре”, - сказав Лисенко.

Міські фонтани із звуковими ефектами та підсвіткою зазвичай готові до запуску ще в кінці квітня. Але цьогоріч початок х роботи відтермінували у зв'язку з епідемією COVID-19 та карантином. Зараз комунальники вже провели всі необхідні підготовчі роботи. Залишилося лише заповнити фонтани водою.

Як писали RegioNews раніше, 22 травня карантин не завершиться. Натомість уряд готується впровадити другий етап послаблень.


коронавірус карантин Дніпро Дніпропетровська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Медики Дніпра виїхали боротися з COVID-19 в Чернівці
13 травня 2020, 13:19
Карантин не відмінять, поки не буде ліків від коронавірусу - Шмигаль
13 травня 2020, 12:15
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
12 травня 2020, 22:00
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
12 травня 2020, 22:00
"Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
06 травня 2020, 16:48
Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
07 травня 2020, 20:59
Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
07 травня 2020, 17:04
Ослаблення карантину в Києві не торкнеться транспорту
06 травня 2020, 13:15
Коронавірус: найважливіше за добу
12 травня 2020, 18:30
Останні Популярні
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Вадим Денисенко
Всі блоги »
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
"Грошей нема, та ви тримайтесь": мери міст про бюджетні втрати та вихід з карантину
08 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Сенкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Марцінків Руслан
Міський голова Івано-Франківська
Геннадій Труханов
Міський голова Одеси
Всі досьє »