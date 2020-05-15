Карантин планируют ослаблять каждые 10 дней, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал возможную дату нового этапа смягчения карантина.
Об этом глава Минздрава рассказал в интервью BBC, передает RegioNews.
Максим Степанов заявил, что, учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, Украина может рассчитывать на новые послабления каждые 10 дней. Так, впервые карантин смягчили 11 мая. Второй этап, вместо запланированного выхода из карантина, начнется 22 мая. А третьего этапа стоит ожидать с 1 июня.
Именно в этот период правительство обещало возобновить междугороднее сообщение и запустить метро, а также открыть спортивные и детские площадки, отдельные учреждения образования, театры, кино, базы отдыха и торгово-развлекательные центры.
Сейчас в Минздраве разрабатывают правила работы детских садов.
К слову, министр заявил, что, несмотря на заявления его предшественников, Украина не была готова к пандемии. Именно поэтому врачам пришлось столкнуться с нехваткой средств индивидуальной защиты.
Напомним, ранее в Кабмине заявили, что продлят карантин и после 22 мая. Минздрав и Мининфраструктуры представили план выхода из карантина.
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