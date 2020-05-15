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15 травня 2020, 10:37 6

Кернес наполягає на відкритті метро у Харкові

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15 травня 2020, 10:37 6
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Очільник міста пропонує проводити санобробку пасажирів у метро
Фото: скрін з відео
Очільник міста пропонує проводити санобробку пасажирів у метро

Мер Харкова Геннадій Кернес продовжує наполягати на відновленні роботу метрополітену.

Про це йдеться у сюжеті Об'єктива, повідомляє RegioNews.

Свою позицію очільник міста пояснює послабленням карантину і заявляє, що підземний транспорт навіть має переваги над наземним. Кернес повідомив, що надіслав прем’єр-міністру Денису Шмигалю декілька листів, але відповіді не отримав.

Жодна країна у світі не закрила метро повністю. Це транспорт безпечний, зручний та доступний. Мало того, ми могли б там поставити певні заслони та кабіни для санітарного контролю. Для того, щоб пасажири могли проходити санобробку, яка не забруднить їх одяг", - зазначив мер Харкова.

Нагадаємо, що підземка припинила перевозити пасажирів з 17 березня. Раніше Кернес вже просив відновити роботу метро.

Крім того, відкрити метро просив і міський голова Києва.

Втім, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що питання про відкриття метро та громадського транспорту будуть розглядати з урахуванням епідеміологічної ситуації та етапів виходу України з карантину.


коронавірус метро карантин Кернес Геннадій Харьків
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