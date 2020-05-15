Кернес настаивает на открытии метро в Харькове

Глава города предлагает проводить санобработку пассажиров в метро

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Глава города предлагает проводить санобработку пассажиров в метро

Об этом говорится в сюжете Об'єктива, сообщает RegioNews.

Свою позицию глава города объясняет ослаблением карантина и заявляет, что подземный транспорт даже имеет преимущества над наземным. Кернес сообщил, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю несколько писем, но ответа не получил.

Ни одна страна в мире не закрыла метро полностью. Это транспорт безопасный, удобный и доступный. Мало того, мы могли бы там поставить определенные заслоны и кабины для санитарного контроля. Для того, чтобы пассажиры могли проходить санобработку, которая не испачкает их одежду", - отметил мэр Харькова.

Напомним, что подземка прекратила перевозить пассажиров с 17 марта. Ранее Кернес уже просил восстановить работу метро.

Кроме того, открыть метро просил и городской голова Киева.

Впрочем, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вопрос об открытии метро и общественного транспорта будут рассматривать с учетом эпидемиологической ситуации и этапов выхода Украины из карантина.