Нардепа підозрюють у привласненні мільйона гривень

Політик начебто неправомірно використав гроші від компенсації на житло

Фото: Facebook НАБУ

Політик начебто неправомірно використав гроші від компенсації на житло

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України, передає RegioNews.

Слідчі стверджують, що з 2014 по 2019 рік політик отримав понад 928 тисяч гривень за користування готельним номером у комплексі "Національний”. При цьому у чоловіка було власне житло у центрі Києва. Такі дії розцінили як зловживання службовим становищем.

ЗМІ заявили, що йдеться про нардепа VIII скликання Олександра Пресмана, проте у НАБУ не стали називати прізвища. Тут додали, що з початку року за аналогічні злочини притягли до відповідальності вже п'ятьох колишніх нардепів.

Нагадаємо, зараз НАБУ веде розслідування і проти іншого колишнього народного депутата Максима Микитася. Його відправили під домашній арешт.