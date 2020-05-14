Нардепа підозрюють у привласненні мільйона гривень
Народному депутату VIII скликання повідомили про підозру у незаконному отриманні компенсації за оренду житла.
Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України, передає RegioNews.
Слідчі стверджують, що з 2014 по 2019 рік політик отримав понад 928 тисяч гривень за користування готельним номером у комплексі "Національний”. При цьому у чоловіка було власне житло у центрі Києва. Такі дії розцінили як зловживання службовим становищем.
ЗМІ заявили, що йдеться про нардепа VIII скликання Олександра Пресмана, проте у НАБУ не стали називати прізвища. Тут додали, що з початку року за аналогічні злочини притягли до відповідальності вже п'ятьох колишніх нардепів.
Нагадаємо, зараз НАБУ веде розслідування і проти іншого колишнього народного депутата Максима Микитася. Його відправили під домашній арешт.
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