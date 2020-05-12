НАБУ закрило одну із справ Гримчака через відсутність складу злочину
Національне антикорупційне бюро України закрило справу про недостовірне декларування проти колишнього заступника міністра з тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.
Про це Юрій Гримчак написав у Facebook, передає RegioNews.
Справа, відкрита НАБУ проти мене за ст.366 КК України, закрита за відсутністю складу злочину", - написав він.
Він пообіцяв пізніше опублікувати відповідний звіт, як тільки адвокати отримають весь пакет документів.
За даними НАБУ, детективи перевіряли вчинення іншого можливого зловживання з боку ексзаступника міністра, а саме внесення недостовірних відомостей до декларації про доходи.
Це кримінальне провадження відкрили у листопаді 2019 року на підставі висновку НАЗК за результатами повної перевірки декларації заступника міністра за 2016 рік. У межах розслідування детективи не встановили у діях особи умислу на внесення завідомо недостовірних відомостей, відтак справу закрили", - повідомили в НАБУ.
У відомстві додали, що Гримчак, як і раніше, має статус підозрюваного у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди.
НАБУ завершило розслідування за цим фактом, наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи, після чого її скерують до суду, а сам експосадовець опиниться на лаві підсудних", - зазначили в НАБУ.
Нагадаємо, колишній заступник міністра підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
ВАКС продовжив дію запобіжного заходу ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку.
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