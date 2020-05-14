Нардепа подозревают в присвоении миллиона гривен
Народному депутату VIII созыва сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья.
Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает RegioNews.
Следователи утверждают, что с 2014 по 2019 год политик получил более 928 тысяч гривен за пользование гостиничным номером в комплексе "Национальный”. При этом у мужчины было собственное жилье в центре Киева. Такие действия расценили как злоупотребление служебным положением.
СМИ заявили, что речь идет об нардепе VIII созыва Александре Пресмане, однако в НАБУ не стали называть фамилии. Здесь добавили, что с начала года за аналогичные преступления привлекли к ответственности уже пять бывших нардепов.
Напомним, сейчас НАБУ ведет расследование и против другого бывшего народного депутата Максима Микитася. Его отправили под домашний арест.
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