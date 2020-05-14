ВАКС виніс рішення по справі "Укрбуду": Микитася відправляють під домашній арешт
Вищий анктикорупцийний суд відправив під цілодобовий домашній арешт екс-депутата і колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася, якого підозрюють у зловживаннях з квартирами для Нацгвардії.
Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.
Прокурор САП вимагав змінити запобіжний захід з невнесеної застави в 100 млн грн на утримання під вартою. Сам Микитась заявив журналістам, що заставу вносити не збирається.
Суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання прокурора частково.
Тепер у найближчі два місяці - до 14 липня 2020 року, Максим Микитась зобов'язаний знаходиться за місцем проживання з носінням електронного браслета.
За даними ЗМІ, під будівлею суду протестували активісти. Вони скандували "Микитася на нари", у руках тримали плакати "Засновник будівельної піраміди Микитась повинен бути покараний!".
ВАКС відправив Микитася цілодобовий під домашній арешт!— ЦПК (@zer0corruption_) May 14, 2020
Виходить, суддя Біцюк вирішив зекономити гроші Микитасю... Адже прокурор просив варту з альтернативою застави у 100 млн грн #справаМикитася
Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд відмовив у клопотанні прокурора САП щодо продовження обов'язків екс-нардепу Максиму Микитасю.
Нагадаємо, раніше детективи НАБУ оголосили нові підозри особам, які вже проходили у справі.
Головному фігуранту справи екснардепу Максиму Микитасю нещодавно переглянули запобіжний захід, знизивши розмір застави 50 млн гривень.
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