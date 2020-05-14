Коронавірус: найважливіше за добу
ТОП-5 новин про COVID-19 в Україні
ТОП-5 новин про COVID-19 в Україні
RegioNews зібрав найбільш значущі новини про перебіг епідемії COVID-19 в Україні і в регіонах.
- В Україні вперше число видужалих за минулу добу перевищило кількість нових підтверджених діагнозів (427 проти 422). Саме таке співвідношення в уряді називали маркером ослаблення хвороби.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я порівняли коронавірус COVID-19 з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), оскільки вони обидва подолали міжвидовий бар'єр. У ВООЗ також припустили, що коронавірус може ніколи не зникнути з лиця землі.
- Мін'юст підготував законопроект про амністію ув'язнених, щоб розвантажити в'язниці на період пандемії коронавіруса. Міністерство хоче створити можливість для ізоляції хворих і новоприбулих у різних камерах.
- У Кривому Розі померли двоє людей з числа тих, кого виписали з лікарні, незважаючи на підтверджений діагноз. Пацієнтів виписала головлікарка лікарні, її відсторонили від посади. Зібрана Дніпропетровською облрадою комісія продовжує перевірку.
- У Харківській області почали збір плазми крові від людей, які вже перехворіли коронавірусом. Плазма потрібна для виготовлення ліків, які буде тестувати українська компанія "Біофарма". Клінічні випробування вже схвалили у Міністерстві охорони здоров'я.
Нагадаємо, станом на 14 травня в Україні підтвердили 16 847 діагнозів коронавіруса, 456 пацієнтів померли, 4 143 людини перемогли хворобу.
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- 17:04 07 травня Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
- 18:30 12 травня Коронавірус: найважливіше за добу
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