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Коронавірус в Україні: вперше одужало більше людей, ніж захворіло
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14 травня 2020, 18:30 19

Коронавірус: найважливіше за добу

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14 травня 2020, 18:30 19
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ТОП-5 новин про COVID-19 в Україні
Фото: pixabay.com
ТОП-5 новин про COVID-19 в Україні

RegioNews зібрав найбільш значущі новини про перебіг епідемії COVID-19 в Україні і в регіонах.

  • В Україні вперше число видужалих за минулу добу перевищило кількість нових підтверджених діагнозів (427 проти 422). Саме таке співвідношення в уряді називали маркером ослаблення хвороби.
  • У Всесвітній організації охорони здоров'я порівняли коронавірус COVID-19 з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), оскільки вони обидва подолали міжвидовий бар'єр. У ВООЗ також припустили, що коронавірус може ніколи не зникнути з лиця землі.
  • Мін'юст підготував законопроект про амністію ув'язнених, щоб розвантажити в'язниці на період пандемії коронавіруса. Міністерство хоче створити можливість для ізоляції хворих і новоприбулих у різних камерах.
  • У Кривому Розі померли двоє людей з числа тих, кого виписали з лікарні, незважаючи на підтверджений діагноз. Пацієнтів виписала головлікарка лікарні, її відсторонили від посади. Зібрана Дніпропетровською облрадою комісія продовжує перевірку.
  • У Харківській області почали збір плазми крові від людей, які вже перехворіли коронавірусом. Плазма потрібна для виготовлення ліків, які буде тестувати українська компанія "Біофарма". Клінічні випробування вже схвалили у Міністерстві охорони здоров'я.

Нагадаємо, станом на 14 травня в Україні підтвердили 16 847 діагнозів коронавіруса, 456 пацієнтів померли, 4 143 людини перемогли хворобу.


коронавірус Україна ВООЗ
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