Коронавирус: самое важное за сутки

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ТОП-5 новостей о COVID-19 в Украине
Фото: pixabay.com
ТОП-5 новостей о COVID-19 в Украине

RegioNews собрал наиболее значимые новости о ходе эпидемии COVID-19 в Украине и в регионах.

  • В Украине впервые число выздоровевших за минувшие сутки превысило количество новых подтвержденных диагнозов (427 против 422). Именно такое соотношение в правительстве называли маркером ослабления болезни.
  • Во Всемирной организации здравоохранения сравнили коронавирус COVID-19 с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), поскольку они оба преодолели межвидовой барьер. В ВОЗ также предположили, что коронавирус может никогда не исчезнуть с лица земли.
  • Минюст подготовил законопроект об амнистии заключенных, чтобы разгрузить тюрьмы на период пандемии коронавируса. Министерство хочет создать возможность для изоляции больных и вновь прибывших в разных камерах.
  • В Кривом Роге скончались двое людей из числа тех, кого выписали из больницы несмотря на подтвержденный диагноз. Пациентов выписала главврач больницы, ее отстранили от должности. Собранная Днепропетровским облсоветом комиссия продолжает проверку.
  • В Харьковской области начали сбор плазмы крови от людей, которые уже переболели коронавирусом. Плазма нужна для изготовления лекарства, которое будет тестировать украинская компания "Биофарма”. Клинические испытания уже одобрили в Министерстве здравоохранения.

Напомним, по состоянию на 14 мая в Украине подтвердили 16 847 диагнозов коронавируса, 456 пациентов умерли, 4 143 человека победили болезнь.


коронавирус Украина ВОЗ
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