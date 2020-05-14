Коронавирус: самое важное за сутки
ТОП-5 новостей о COVID-19 в Украине
ТОП-5 новостей о COVID-19 в Украине
RegioNews собрал наиболее значимые новости о ходе эпидемии COVID-19 в Украине и в регионах.
- В Украине впервые число выздоровевших за минувшие сутки превысило количество новых подтвержденных диагнозов (427 против 422). Именно такое соотношение в правительстве называли маркером ослабления болезни.
- Во Всемирной организации здравоохранения сравнили коронавирус COVID-19 с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), поскольку они оба преодолели межвидовой барьер. В ВОЗ также предположили, что коронавирус может никогда не исчезнуть с лица земли.
- Минюст подготовил законопроект об амнистии заключенных, чтобы разгрузить тюрьмы на период пандемии коронавируса. Министерство хочет создать возможность для изоляции больных и вновь прибывших в разных камерах.
- В Кривом Роге скончались двое людей из числа тех, кого выписали из больницы несмотря на подтвержденный диагноз. Пациентов выписала главврач больницы, ее отстранили от должности. Собранная Днепропетровским облсоветом комиссия продолжает проверку.
- В Харьковской области начали сбор плазмы крови от людей, которые уже переболели коронавирусом. Плазма нужна для изготовления лекарства, которое будет тестировать украинская компания "Биофарма”. Клинические испытания уже одобрили в Министерстве здравоохранения.
Напомним, по состоянию на 14 мая в Украине подтвердили 16 847 диагнозов коронавируса, 456 пациентов умерли, 4 143 человека победили болезнь.
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- 15:58 11 мая Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
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