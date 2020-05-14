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14 мая 2020, 17:09 3

Украина и ЕС ускорят переговоры о "промышленном безвизе”

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14 мая 2020, 17:09 3
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Евросоюз заверил в готовности оказать финансовую помощь
Фото: Facebook European Commission
Евросоюз заверил в готовности оказать финансовую помощь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи обсудили отношения Украины и Евросоюза.

О ходе переговоров сообщила пресс-служба правительства, передает RegioNews.

Политики провели видеоконференцию. Еврокомиссар приветствовал принятие "антиколомойского” закона (о банках) и оценил оперативную работу по борьбе с пандемией коронавируса. Варгеи заявил, что Украина уже выполнила все требования ЕС для получения макрофинансовой помощи в связи с распространением COVID-19. Правда, Брюссель выделит деньги после того, как сотрудничество с Украиной одобрит Международный валютный фонд. Евросоюз планирует выделить транш в 500 млн евро (общий объем программы - 1,2 млрд евро).

Центральной темой стало экономическое сотрудничество. Кулеба и Варгеи договорились ускорить работу по подготовке к заключению так называемого "промышленного безвиза” (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции). Переговоры стали на паузу из-за коронавируса. К тому же, Украина и ЕС хотят обновить соглашение о зоне свободной торговли. Рассматривают также присоединение Украины к Соглашению об общем авиационном пространстве, интеграции в Единый цифровой рынок и приобщении к реализации Европейского зеленого соглашения.

Напомним, Європарламет уже одобрил выделение помощи для Украины.


ЕС МИД промышленность
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