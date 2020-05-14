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14 травня 2020, 08:29 16

Європарламент схвалив 1,2 млрд євро допомоги Україні для подолання COVID-19

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14 травня 2020, 08:29 16
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pixabay.com
Кошти планують передати на підтримання економіки в період пандемії коронавіруса

Європарламент більшістю голосів підтримав розгляд за прискореною процедурою виділення 10 країнам-сусідам та країнам-кандидатам на членство в ЄС пакету допомоги на 3 мільярди євро для подолання коронавірусної кризи. З цієї суми 1,2 мільярда євро призначені для допомоги Україні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

У голосуванні взяли участь 689 депутатів. "За" проголосували 602, "проти" — 80, утрималися при голосуванні — 7. Ці результати оголосив президент Єврокомісії Давид Сассолі.

Крім того, 13 травня депутати продовжили дію Угоди між ЄС та Україною про співробітництво в науці і технологіям, яка діє з 2002 року. У голосуванні з цього питання взяли участь 690 депутатів, 671 - проголосували "за", 10 - "проти", 9 - утримались.

Наступним кроком, після голосування депутатів Європарламенту, ініціативу Єврокомісії передадуть на затвердження Ради ЄС.

Нагадаємо, Україна розраховує вже до кінця травня отримати $1,75 млрд допомоги від Міжнародного валютного фонду.


Україна допомога економіка Європарламент
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