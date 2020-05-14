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14 травня 2020, 15:53 3

За час карантину 90 тисяч людей знайшли роботу, - Мінекономіки

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14 травня 2020, 15:53 3
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Вакансії шукала Державна служба зайнятості
Фото: pixabay.com
Вакансії шукала Державна служба зайнятості

Мінекономіки заявило про майже 90 тисяч людей, яких працевлаштували за період карантину - з 12 березня цього року.

Про ситуацію на ринку праці розповіли у Міністерстві економіки, передає RegioNews.

Підбір вакансій здійснюється дистанційно. Втім, кількість безробітних все одно зростає. У Мінекономіки пояснили, що саме з цим пов'язана затримка виплат. Так, гроші на допомогу із безробіття залежать від податкових надходжень, а саме - від сплати єдиного соцвнеску. Через карантин частина підприємств або закрилася, або зупинила роботу, тож і надходжень у бюджет стало менше. Закрити фінансування за квітень вдалося після того. як Кабмін виділив додаткові гроші.

В уряді додали, що молодь, яка вперше шукає роботу, також має право на допомогу в період карантину.

Нагадаємо, раніше у Кабміні стверджували, що отримали вже сім тисяч звернень від підприємців на допомогу із безробіття.


робота безробіття Кабмін
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