За тиждень по допомогу до уряду звернулися майже 7 тисяч підприємців

Заяви подані на виплати із часткового безробіття

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Заяви подані на виплати із часткового безробіття

Після оголошення про програму допомоги із часткового безробіття уряд прийняв 6873 заяви від роботодавців.

Про це повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, передає RegioNews.

В уряді кажуть, що отримують приблизно по тисячі звернень щодня, починаючи з 4 травня, коли було оголошено про програму допомоги. Наразі у Мінекономіки схвалили 1715 заяв, затвердивши допомогу майже 26 тисячам робітників.

Загалом на підтримку тих, хто припинив роботу у час карантину, заклали 4,7 млрд гривень. Втім, у міністерстві економіки кажуть, що готові збільшити фінансування, якщо виникне така необхідність.

Нагадаємо, окрім допомоги із часткового безробіття, Кабмін анонсував виплати тим, хто повністю втратив роботу у розмірі 1,3 млрд гривень.