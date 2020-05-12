За тиждень по допомогу до уряду звернулися майже 7 тисяч підприємців
Після оголошення про програму допомоги із часткового безробіття уряд прийняв 6873 заяви від роботодавців.
Про це повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, передає RegioNews.
В уряді кажуть, що отримують приблизно по тисячі звернень щодня, починаючи з 4 травня, коли було оголошено про програму допомоги. Наразі у Мінекономіки схвалили 1715 заяв, затвердивши допомогу майже 26 тисячам робітників.
Загалом на підтримку тих, хто припинив роботу у час карантину, заклали 4,7 млрд гривень. Втім, у міністерстві економіки кажуть, що готові збільшити фінансування, якщо виникне така необхідність.
Нагадаємо, окрім допомоги із часткового безробіття, Кабмін анонсував виплати тим, хто повністю втратив роботу у розмірі 1,3 млрд гривень.
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