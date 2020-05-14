За время карантина 90 тысяч человек нашли работу, - Минэкономики
Минэкономики заявило о почти 90 тысячах людей, которых трудоустроили за период карантина - с 12 марта этого года.
О ситуации на рынке труда рассказали в Министерстве экономики, передает RegioNews.
Подбор вакансий осуществляется дистанционно. Впрочем, количество безработных все равно растет. В Минэкономики пояснили, что именно с этим связана задержка выплат. Так, деньги на пособие по безработице зависят от налоговых поступлений, а именно - от уплаты единого соцвзноса. Из-за карантина часть предприятий закрылась или приостановила работу, поэтому и поступлений в бюджет стало меньше. Закрыть финансирование за апрель удалось после того. как Кабмин выделил дополнительные деньги.
В правительстве добавили, что молодежь, которая впервые ищет работу, также имеет право на помощь в период карантина.
Напомним, ранее в Кабмине утверждали, что получили уже семь тысяч обращений от предпринимателей о помощи по безработице.
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