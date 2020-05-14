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14 мая 2020, 15:53 4

За время карантина 90 тысяч человек нашли работу, - Минэкономики

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14 мая 2020, 15:53 4
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Вакансии искала Государственная служба занятости
Фото: pixabay.com
Вакансии искала Государственная служба занятости

Минэкономики заявило о почти 90 тысячах людей, которых трудоустроили за период карантина - с 12 марта этого года.

О ситуации на рынке труда рассказали в Министерстве экономики, передает RegioNews.

Подбор вакансий осуществляется дистанционно. Впрочем, количество безработных все равно растет. В Минэкономики пояснили, что именно с этим связана задержка выплат. Так, деньги на пособие по безработице зависят от налоговых поступлений, а именно - от уплаты единого соцвзноса. Из-за карантина часть предприятий закрылась или приостановила работу, поэтому и поступлений в бюджет стало меньше. Закрыть финансирование за апрель удалось после того. как Кабмин выделил дополнительные деньги.

В правительстве добавили, что молодежь, которая впервые ищет работу, также имеет право на помощь в период карантина.

Напомним, ранее в Кабмине утверждали, что получили уже семь тысяч обращений от предпринимателей о помощи по безработице.


работа безработица Кабмин
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