Турбази під Києві та на морському узбережжі: які приміщення продає "Укрпошта"

В "Укрпошти" понад 12 тисяч об'єктів нерухомості, з них у власності близько 5 тисяч

Укрпошта. Фото: Getty Images

В "Укрпошти" понад 12 тисяч об'єктів нерухомості, з них у власності близько 5 тисяч

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.

Це перша частина об'єктів із тих, які компанія планує продати. Їх загальна стартова ціна становить 82,6 млн грн. На другому етапі "Укрпошта" виставить на продаж ще 62 об'єкти, вартість яких оцінена у 189 млн грн.

"Укрпошта" одним лотом продає дві поруч розташовані турбази в Києві у "Конча-Заспі", а ще турбази на узбережжі Азовського моря – в с. Ялта на Донеччині та у Бердянську, передмісті Дніпра та у Чернігівській області, а також виробничі приміщення в Боярці Київської області.

"В "Укрпошти” понад 12 тисяч об'єктів нерухомості, з них у власності близько 5 тисяч. І лише половина із тих, що належать підприємству, використовується за призначенням та приносить прибуток. Решта – баласт: бази відпочинку, кузні, лазні, магазини, ангари, склади та інше. На їх утримання ми щороку витрачаємо близько 10 млн грн на податки, охорону, тощо. "Укрпошта” не турбаза і не склад. Якщо ми хочемо розвиватися і ставати кращими для наших клієнтів, то всі наші активи повинні приносити дохід. Це звичайний бізнес-підхід", – заявив директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він наголосив, що компанія не продаватиме нерухомість за заниженими цінами. За його словами, отримані від продажу кошти будуть інвестовані в ремонти, оренду нових і кращих приміщень, будівництво нових сортувальних центрів та оновлення іншої інфраструктури. Продаж нерухомості здійснюватиметься через електронну торгову систему ProZorro.Продажі.

24 квітня комісія з розгляду питань стосовно розпорядження майном Міністерства інфраструктури погодила продаж Укрпоштою непрофільних активів підприємства.

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