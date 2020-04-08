Влада Рівненщини готується виставити на аукціон бурштинові ділянки
Влада Рівненщини формує перелік земельних ділянок для промислового видобутку бурштину, щоб виставити їх на аукціон на отримання спецдозволів
Влада Рівненщини формує перелік земельних ділянок для промислового видобутку бурштину, щоб виставити їх на аукціон на отримання спецдозволів
Про це пише RegioNews з посиланням на rivnepost.rv.ua.
Як повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, буде сформовано 15 ділянок в Дубровицькому і Володимирецькому районах. Розмір кожної з ділянок не перевищуватиме 10 га.
"Спецдозвіл видається на 5 років. Але інвестори зможуть починати діяльність на ділянках лише після проходження процедури та отримання висновку про оцінку впливу на довкілля", - уточнив Коваль.
Нагадаємо, у Житомирській області готують 200 ділянок для видобутку бурштину, спецдозволи на розробку яких будуть продаватися на аукціонах в системі Prozorro.
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