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08 квітня 2020, 17:05 5

Влада Рівненщини готується виставити на аукціон бурштинові ділянки

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08 квітня 2020, 17:05 5
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Влада Рівненщини формує перелік земельних ділянок для промислового видобутку бурштину, щоб виставити їх на аукціон на отримання спецдозволів
Фото: Волинські новини
Влада Рівненщини формує перелік земельних ділянок для промислового видобутку бурштину, щоб виставити їх на аукціон на отримання спецдозволів

Про це пише RegioNews з посиланням на rivnepost.rv.ua.

Як повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, буде сформовано 15 ділянок в Дубровицькому і Володимирецькому районах. Розмір кожної з ділянок не перевищуватиме 10 га.

"Спецдозвіл видається на 5 років. Але інвестори зможуть починати діяльність на ділянках лише після проходження процедури та отримання висновку про оцінку впливу на довкілля", - уточнив Коваль.

Нагадаємо, у Житомирській області готують 200 ділянок для видобутку бурштину, спецдозволи на розробку яких будуть продаватися на аукціонах в системі Prozorro.


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