Влада Рівненщини готується виставити на аукціон бурштинові ділянки

Влада Рівненщини формує перелік земельних ділянок для промислового видобутку бурштину, щоб виставити їх на аукціон на отримання спецдозволів

Фото: Волинські новини

Влада Рівненщини формує перелік земельних ділянок для промислового видобутку бурштину, щоб виставити їх на аукціон на отримання спецдозволів

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