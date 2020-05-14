Турбазы под Киевом и на морском побережье: какие помещения продает "Укрпочта"

В "Укрпочты" более 12 тысяч объектов недвижимости, из них в собственности около 5 тысяч

Укрпочта. Фото: Getty Images

В "Укрпочты" более 12 тысяч объектов недвижимости, из них в собственности около 5 тысяч

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу компании.

Это первая часть объектов из тех, которые компания планирует продать. Их общая стартовая цена составляет 82,6 млн грн. На втором этапе "Укрпочта" выставит на продажу еще 62 объекты, стоимость которых оценена в 189 млн грн.

"Укрпочта" одним лотом продает две рядом расположенные турбазы в Киеве в "Конча-Заспе", а еще турбазы на побережье Азовского моря – в селе Ялта Донецкой области и в Бердянске, пригороде Днепра и в Черниговской области, а также производственные помещения в Боярке Киевской области.

"В "Укрпочты” более 12 тысяч объектов недвижимости, из них в собственности около 5 тысяч. И лишь половина из тех, что принадлежат предприятию, используется по назначению и приносит прибыль. Остальные – балласт: базы отдыха, кузницы, бани, магазины, ангары, склады и прочее. На их содержание мы ежегодно тратим около 10 млн грн на налоги, охрану, и прочее. "Укрпочта” не турбаза и не склад. Если мы хотим развиваться и становиться лучше для наших клиентов, то все наши активы должны приносить доход. Это обычный бизнес-подход", – заявил директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он подчеркнул, что компания не будет продавать недвижимость по заниженным ценам. По его словам, полученные от продажи средства будут инвестированы в ремонт, аренду новых и лучших помещений, строительство новых сортировочных центров и обновление прочей инфраструктуры. Продажа недвижимости будет осуществляться через электронную торговую систему ProZorro.Продажи.

24 апреля комиссия по рассмотрению вопросов относительно распоряжения имуществом Министерства инфраструктуры согласовал продажу Укрпочтой непрофильных активов предприятия.

Читайте также: "Укрпошта" запустила бесплатную доставку до больниц. С 24 марта компания бесплатно доставляет гуманитарную помощь - маски, халаты, перчатки и т. д.