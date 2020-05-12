Полиция расследует масштабный слив информации об украинцах

Силовики заверили, что Минцифры никак к этому не причастно

Фото: pixabay.com

Силовики заверили, что Минцифры никак к этому не причастно

Нацполиция начала расследование в связи с масштабным сливом персональных данных украинцев.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает RegioNews.

Информацию распространяли через анонимный Тelegram-канал. В МВД утверждают, что злоумышленники объединили различные государственные базы и базы негосударственных организаций, при этом использовали данные за разные периоды. Таким образом, заверяют правоохранители, государственное приложение для мобильных "Дия” никоим образом не связано с утечкой.

Работу Тelegram-канала остановили, по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютеров открыли уголовное производство.

Отметим, перед этим народный депутат Украины Александр Дубинский обвинил Министерство цифровой трансформации в сливе персональных данных украинцев. В Минцифры все обвинения опровергли, объяснив, что у них даже нет своих собственных баз - приложение использует информацию из резервов.

Напомним, ранее в Кабмине заявили, что приложение "Дия” установили себе уже более трех миллионов украинцев.