Полиция расследует масштабный слив информации об украинцах
Нацполиция начала расследование в связи с масштабным сливом персональных данных украинцев.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает RegioNews.
Информацию распространяли через анонимный Тelegram-канал. В МВД утверждают, что злоумышленники объединили различные государственные базы и базы негосударственных организаций, при этом использовали данные за разные периоды. Таким образом, заверяют правоохранители, государственное приложение для мобильных "Дия” никоим образом не связано с утечкой.
Работу Тelegram-канала остановили, по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютеров открыли уголовное производство.
Отметим, перед этим народный депутат Украины Александр Дубинский обвинил Министерство цифровой трансформации в сливе персональных данных украинцев. В Минцифры все обвинения опровергли, объяснив, что у них даже нет своих собственных баз - приложение использует информацию из резервов.
Напомним, ранее в Кабмине заявили, что приложение "Дия” установили себе уже более трех миллионов украинцев.
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