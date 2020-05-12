Єрмак пояснив розширення представництва в ТКГ

Керівник ОП сподівається вдосконалити режим припинення вогню

Фото: Офіс Президента України

Керівник ОП сподівається вдосконалити режим припинення вогню

Про це повідомила прес-служба Офісу Президента, повідомляє RegioNews.

Єрмак пояснив, що розширення представництва України у тристоронній контактній групі (ТКГ) допоможе вдосконалити режим припинення вогню. Так керівник ОП пояснив те, що у наступній відеоконференції ТКГ братиме участь заступник міністра оборони.

Крім того, серед представників України будуть віцепрем'єрміністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков і народні депутати, які очолюють профільні комітети у парламенті.

Крім підготовки до відеоконференції, обговорили і важливість сталого і всеосяжного режиму припинення вогню, а також необхідність надати доступ спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що має намір перезавантажити переговорний процес у Мінську. Крім того, відомо, що українську делегацію в ТКГ знову очолить другий президент України Леонід Кучма.