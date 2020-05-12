Ермак объяснил расширение представительства в ТКГ
Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонную беседу с представителями стран-участниц Нормандского формата.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, сообщает RegioNews.
Ермак пояснил, что расширение представительства Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Так руководитель ОП объяснил то, что в следующей видеоконференции ТКГ будет участвовать заместитель министра обороны.
Кроме того, среди представителей Украины будут вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и народные депутаты, которые возглавляют профильные комитеты в парламенте.
Помимо подготовки к видеоконференции, обсудили и важность устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, а также необходимость предоставить доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.
Напомним, ранее Ермак заявил, что намерен перезагрузить переговорный процесс в Минске. Кроме того, известно, что украинскую делегацию в ТКГ снова возглавит второй президент Украины Леонид Кучма.
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