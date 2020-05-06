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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
06 травня 2020, 20:34 14

Зеленський відповів відмовою на петицію про звільнення Єрмака

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06 травня 2020, 20:34 14
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Петиція була розміщена 1 квітня і набрала необхідні 25 тисяч голосів
Фото: Facebook
Петиція була розміщена 1 квітня і набрала необхідні 25 тисяч голосів

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію № 22/091322-еп про звільнення та притягнення до кримінальної відповідальності керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Відповідь на петицію опублікована на офіційному інтернет-порталі президента України, передає RegioNews.

На думку Зеленського, підписаний Єрмаком 11 березня 2020 року у Мінську документ про створення консультативної ради із представниками тимчасово окупованих територій носить декларативний характер, не легітимізує суб’єктності ОРДЛО, а також не змінює статусу Росії у переговорному процесі в рамках ТКГ.

Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України", відтак уповноваження на підписання робочого документа засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року не регламентовано законодавством”, - вважає Зеленський.

Відмову звільнити Андрія Єрмака Зеленський пояснює також і тим, що під час зустрічі 11 березня 2020 року було досягнуто домовленостей стосовно обміну утримуваними особами, розведення сил і засобів, а також одночасного відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду у населених пунктах Золоте і Щастя.
Він вважає, що ці заходи сприяють національним інтересам і безпеці України, а також захисту прав і свобод українських громадян.

Також зауважу, що згідно з Положенням про Офіс Президента України, керівник Офісу Президента України призначається на посаду на строк повноважень Президента України і звільняється з посади Президентом України (пункт 9)”, - додав він.

Зеленський також повідомив, що Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України здійснюють досудове розслідування з метою перевірки опублікованих у ЗМІ фактів.

Він пообіцяв проінформувати суспільство через ЗМІ про результати досудового розслідування.

Нагадаємо, 23 квітня петиція з вимогою звільнити главу Офісу президента Андрія Єрмака набрала більше 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду президентом Володимиром Зеленським.

6 травня журналістка та телеведуча Яніна Соколова у своєму youtube-каналі опублікувала ще один запис розмови Брата Андрія Єрмака Дениса із Дмитром Штанько, де вони обговорюють деталі процесу торгівлі державними посадами.

11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

1 квітня на сайті Офісу президента України з'явилася петиція під назвою "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака".


Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента петиції
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