Зеленський відповів відмовою на петицію про звільнення Єрмака
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію № 22/091322-еп про звільнення та притягнення до кримінальної відповідальності керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Відповідь на петицію опублікована на офіційному інтернет-порталі президента України, передає RegioNews.
На думку Зеленського, підписаний Єрмаком 11 березня 2020 року у Мінську документ про створення консультативної ради із представниками тимчасово окупованих територій носить декларативний характер, не легітимізує суб’єктності ОРДЛО, а також не змінює статусу Росії у переговорному процесі в рамках ТКГ.
Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України", відтак уповноваження на підписання робочого документа засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року не регламентовано законодавством”, - вважає Зеленський.
Відмову звільнити Андрія Єрмака Зеленський пояснює також і тим, що під час зустрічі 11 березня 2020 року було досягнуто домовленостей стосовно обміну утримуваними особами, розведення сил і засобів, а також одночасного відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду у населених пунктах Золоте і Щастя.
Він вважає, що ці заходи сприяють національним інтересам і безпеці України, а також захисту прав і свобод українських громадян.
Також зауважу, що згідно з Положенням про Офіс Президента України, керівник Офісу Президента України призначається на посаду на строк повноважень Президента України і звільняється з посади Президентом України (пункт 9)”, - додав він.
Зеленський також повідомив, що Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України здійснюють досудове розслідування з метою перевірки опублікованих у ЗМІ фактів.
Він пообіцяв проінформувати суспільство через ЗМІ про результати досудового розслідування.
Нагадаємо, 23 квітня петиція з вимогою звільнити главу Офісу президента Андрія Єрмака набрала більше 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду президентом Володимиром Зеленським.
6 травня журналістка та телеведуча Яніна Соколова у своєму youtube-каналі опублікувала ще один запис розмови Брата Андрія Єрмака Дениса із Дмитром Штанько, де вони обговорюють деталі процесу торгівлі державними посадами.
11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.
1 квітня на сайті Офісу президента України з'явилася петиція під назвою "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака".
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