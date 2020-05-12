У регіонах розбираються з обіцяними доплатами медикам

В облдержадміністраціях звільняють чиновників та просять додаткові кошти для виплат лікарям

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В облдержадміністраціях звільняють чиновників та просять додаткові кошти для виплат лікарям

На Буковині не вистачає грошей, на Харківщині вчать міністра рахувати, а на Одещині за затримку виплат лікарям «швидкої» звільнили заступника голови ОДА.

Regionews з`ясовував, як виплачують медикам доплати і надбавки після гучної заяви міністра охорони здоров`я Максима Степанова "розібратися" з регіонами, де медики досі не отримали обіцяного.

На брифінгу Максима Степанова йшлося, що три області не відзвітували про виплати взагалі – Київська, Дніпропетровська і Херсонська. Пізніше з`явилася інформація, що там кошти виплатили, але як і в інших областях – не повністю. В органах виконавчої влади зазначених областей переконують, що всі необхідні кошти медикам перерахували.

12 травня на селекторній нараді директор департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко заявив, що за березень і квітень Херсонська область повністю виплатила всі необхідні кошти медпрацівникам на загальну суму близько 3,2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

Медики Херсонщини, які працюють із хворими на COVID-19, у повному обсязі отримали 300% надбавки Про це на сьогоднішній... Опубліковано Херсонська обласна державна адміністрація Вівторок, 12 травня 2020 р.

Доплати за березень отримали всі медики, задіяні у лікуванні хворих на COVID-19, повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної ради – другої з "штрафного списку" міністра.

За даними облради, гроші з державного бюджету надійшли медикам ще 7 травня. Доплати нарахували 84 працівникам з трьох лікарень області, які безпосередньо опікувалися хворими з підтвердженими випадками COVID-19. Загальна сума доплати - 1 млн 191 тисяча грн.

"У квітні держава виділила 29,1 млн грн. Із них 1,1 млн грн пішло на 300% доплати працівникам, які лікували хворих на коронавірус у березні. Решту коштів розподілили між медичними установами регіону", – зазначив голова ДніпроОДА Олександр Бондаренко.

Працівники медзакладів Дніпропетровщини отримали доплати. Вони - за допомогу хворим на коронавірус. Деталі Опубліковано Дніпропетровська обласна державна адміністрація Вівторок, 12 травня 2020 р.

До кінця дня у Київській області (теж фігурувала у переліку боржників Степанова) всім медикам, зайнятим у ліквідації пандемії коронавірусу, будуть виплачені надбавки у розмірі 300% від посадового окладу за березень, якщо вони їх ще не отримали, заявив т.в.о. голови Київської ОДА Василь Володін, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що це кошти з державної субвенції та місцевих бюджетів.

За інформацією медзакладів, кошти переважно вже виплачені або сьогодні до кінця будуть виплачені, - додав Володін. - Йдеться про 2 млн 125 тисяч грн. Кошти розподілені на 6 лікарень, які задіяні у ліквідації наслідків пандемії".

У Харківській ОДА, на яку показово "наїхав" міністр за малі доплати, наполягають, що додаткові березневі виплати медикам, залученим до лікування пацієнтів з COVID-19, нарахували з міського бюджету відповідно до відпрацьованого часу.

Про це йдеться у коментарі директора обласного департаменту охорони здоров’я Вадима Іваннікова з приводу заяви Степанова про "цікаві" березневі оклади медиків у регіоні.

"По-перше, 17 медпрацівників, згаданих Степановим, лікували одного пацієнта, а не чотирьох (єдиний випадок захворювання на Харківщині в березні зафіксовано 28-го числа - ред.). По-друге, надбавки медикам були нараховані згідно із 145-м наказом Мінпраці та соцполітики (ще 2003 року), що діяв до 1 квітня, а також закону України від 17 березня 2020 року і відповідної постанови Кабміну від 23 березня 2020 року. Саме ці документи і встановили почасову оплату праці медиків у березні. Тобто кожний з медиків отримав доплату лише за час, коли контактував з пацієнтом", - пояснив Іванніков.

Щодо реальних 300% надбавок, то медики отримають їх за квітень.