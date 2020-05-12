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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
12 травня 2020, 19:19 27

У регіонах розбираються з обіцяними доплатами медикам

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12 травня 2020, 19:19 27
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В облдержадміністраціях звільняють чиновників та просять додаткові кошти для виплат лікарям
Фото: 24.ua
В облдержадміністраціях звільняють чиновників та просять додаткові кошти для виплат лікарям

На Буковині не вистачає грошей, на Харківщині вчать міністра рахувати, а на Одещині за затримку виплат лікарям «швидкої» звільнили заступника голови ОДА.

Regionews з`ясовував, як виплачують медикам доплати і надбавки після гучної заяви міністра охорони здоров`я Максима Степанова "розібратися" з регіонами, де медики досі не отримали обіцяного.

На брифінгу Максима Степанова йшлося, що три області не відзвітували про виплати взагалі – Київська, Дніпропетровська і Херсонська. Пізніше з`явилася інформація, що там кошти виплатили, але як і в інших областях – не повністю. В органах виконавчої влади зазначених областей переконують, що всі необхідні кошти медикам перерахували.

12 травня на селекторній нараді директор департаменту охорони здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко заявив, що за березень і квітень Херсонська область повністю виплатила всі необхідні кошти медпрацівникам на загальну суму близько 3,2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

Медики Херсонщини, які працюють із хворими на COVID-19, у повному обсязі отримали 300% надбавки Про це на сьогоднішній...

Опубліковано Херсонська обласна державна адміністрація Вівторок, 12 травня 2020 р.

Доплати за березень отримали всі медики, задіяні у лікуванні хворих на COVID-19, повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної ради – другої з "штрафного списку" міністра.

За даними облради, гроші з державного бюджету надійшли медикам ще 7 травня. Доплати нарахували 84 працівникам з трьох лікарень області, які безпосередньо опікувалися хворими з підтвердженими випадками COVID-19. Загальна сума доплати - 1 млн 191 тисяча грн.

"У квітні держава виділила 29,1 млн грн. Із них 1,1 млн грн пішло на 300% доплати працівникам, які лікували хворих на коронавірус у березні. Решту коштів розподілили між медичними установами регіону", – зазначив голова ДніпроОДА Олександр Бондаренко.

Працівники медзакладів Дніпропетровщини отримали доплати. Вони - за допомогу хворим на коронавірус. Деталі

Опубліковано Дніпропетровська обласна державна адміністрація Вівторок, 12 травня 2020 р.

До кінця дня у Київській області (теж фігурувала у переліку боржників Степанова) всім медикам, зайнятим у ліквідації пандемії коронавірусу, будуть виплачені надбавки у розмірі 300% від посадового окладу за березень, якщо вони їх ще не отримали, заявив т.в.о. голови Київської ОДА Василь Володін, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що це кошти з державної субвенції та місцевих бюджетів.

За інформацією медзакладів, кошти переважно вже виплачені або сьогодні до кінця будуть виплачені, - додав Володін. - Йдеться про 2 млн 125 тисяч грн. Кошти розподілені на 6 лікарень, які задіяні у ліквідації наслідків пандемії".

У Харківській ОДА, на яку показово "наїхав" міністр за малі доплати, наполягають, що додаткові березневі виплати медикам, залученим до лікування пацієнтів з COVID-19, нарахували з міського бюджету відповідно до відпрацьованого часу.

Про це йдеться у коментарі директора обласного департаменту охорони здоров’я Вадима Іваннікова з приводу заяви Степанова про "цікаві" березневі оклади медиків у регіоні.

"По-перше, 17 медпрацівників, згаданих Степановим, лікували одного пацієнта, а не чотирьох (єдиний випадок захворювання на Харківщині в березні зафіксовано 28-го числа - ред.). По-друге, надбавки медикам були нараховані згідно із 145-м наказом Мінпраці та соцполітики (ще 2003 року), що діяв до 1 квітня, а також закону України від 17 березня 2020 року і відповідної постанови Кабміну від 23 березня 2020 року. Саме ці документи і встановили почасову оплату праці медиків у березні. Тобто кожний з медиків отримав доплату лише за час, коли контактував з пацієнтом", - пояснив Іванніков.

Щодо реальних 300% надбавок, то медики отримають їх за квітень.

У 331-й постанові Кабміну, прийнятій 24 квітня (а фактично надійшла вона в регіони 4 травня) чітко написано: "Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 квітня 2020 року". Тому нарахування за нею за березень неможливе", - наголосили в департаменті.

У Чернівецькій області, яка найбільше потерпає від коронавірусу виплатили 300% доплати за погодинну роботу з хворими на COVID-19 у березні.

Лікарям-інфекціоністам платили за кількість годин проведених в так званій червоній зоні, а лікарям швидкої допомоги – за виклики до пацієнтів з COVID-19. Про це сказав директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

На доплати витратили понад 2 млн грн. Щоб виплатити 300% до окладів, як вимагає Максим Степанов, потрібно ще 5 млн грн, передає Суспільне. Запит вже надіслали до Києва, чекають відповіді з міністерства.

Тим часом на Одещині, де нинішній міністр колись керував областю, не забарилися і обіцяні Степановим "кадрові рішення". Заступника голови Одеської ОДА Віталія Свічинського звільнили з посади через затримку виплат працівникам одеської "швидкої".

Про бездіяльність Свічинського на своїй сторінці в соцмережі написав голова Одеської ОДА Максим Куций.

За свою діяльність, а точніше бездіяльність — необхідно нести персональну відповідальність. Ще в минулу п’ятницю...

Опубліковано Максимом Куцим Вівторок, 12 травня 2020 р.

Сам Свічинський написав у соцмережах, що йде з посади добровільно. Нібито відповідну заяву він написав ще торік в жовтні, однак її не підписали. Останньою краплею, за словами екс-чиновника, стала відмова від тендеру на закупівлю шкільних автобусів. Тендер проводив департамент освіти і науки, за який відповідав Свічинський.

Сьогодні, 12 травня, в Одеській області було скасовано тендери на закупівлю 24 шкільних автобусів для підвозу дітей...

Опубліковано Віталієм Свічинським Вівторок, 12 травня 2020 р.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


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