В регионах разбираются с обещанными доплатами медикам

В облгосадминистрациях увольняют чиновников и просят дополнительные средства для выплат врачам

Фото: 24.ua

В облгосадминистрациях увольняют чиновников и просят дополнительные средства для выплат врачам

На Буковине не хватает денег, на Харьковщине министра учат считать, а на Одесщине за задержку выплат врачам «скорой» уволили заместителя председателя ОГА.

Regionews выяснял, как выплачивают медикам доплаты и надбавки после громкого заявления министра здравоохранения Максима Степанова "разобраться" с регионами, где медики до сих пор не получили обещанного.

На брифинге Максима Степанова говорилось, что три области не отчитались о выплатах вообще – Киевская, Днепропетровская и Херсонская. Позже появилась информация, что там деньги выплатили, но как и в других областях – не полностью. В органах исполнительной власти указанных областей убеждают, что все необходимые средства медикам перечислили.

12 мая на селекторном совещании директор департамента охраны здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко заявил, что за март и апрель Херсонская область полностью выплатила все необходимые средства медработникам на общую сумму около 3,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

Медики Херсонщины, которые работают с больными COVID-19, в полном объеме получили 300% надбавки Об этом на сегодняшней... Опубликовано Херсонская областная государственная администрация Вівторок, 12 мая 2020 г.

Доплаты за март получили все медики, задействованные в лечении больных COVID-19, сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета – второго региона из "штрафного списка" министра.

По данным облсовета, деньги из государственного бюджета поступили медикам еще 7 мая. Доплаты насчитали 84 работникам из трех больниц области, которые непосредственно занимались больными с подтвержденными случаями COVID-19. Общая сумма доплаты - 1 млн 191 тысяча грн.

"В апреле государство выделило 29,1 млн грн. Из них 1,1 млн грн ушло на 300% доплаты работникам, которые лечили больных на коронавирус в марте. Остальные средства распределили между медицинскими учреждениями региона", – отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Работники медучреждений Днепропетровщины получили доплаты. Они - за помощь больным на коронавирус. Детали Опубликовано Днепропетровская областная государственная администрация Вторник, 12 мая 2020 г.

До конца дня в Киевской области (тоже фигурировала в перечне должников Степанова) всем медикам, занятым в ликвидации пандемии коронавируса, будут выплачены надбавки в размере 300% от должностного оклада за март, если они их еще не получили, заявил в.и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин, сообщает Укринформ.

Он отметил, что это средства из государственной субвенции и местных бюджетов.

По информации медучреждений, средства уже выплачены или сегодня до конца будут выплачены, - добавил Володин. - Речь идет о 2 млн 125 тысяч грн. Средства распределены на 6 больниц, которые задействованы в ликвидации последствий пандемии".

В Харьковской ОГА, на которую показательно "наехал" министр за малые доплаты, настаивают, что дополнительные мартовские выплаты медикам, привлеченным к лечению пациентов с COVID-19, насчитали из городского бюджета согласно отработанного времени.

Об этом говорится в комментарии директора областного департамента здравоохранения Вадима Иванникова по поводу заявления Степанова о "интересных" мартовских окладах медиков в регионе.

"Во-первых, 17 медработников, упомянутых Степановым, лечили одного пациента, а не четырех (единственный случай заболевания на Харьковщине в марте зафиксировано 28-го числа - ред.). Во-вторых, надбавки медикам были начислены в связи с 145-м приказом Минтруда и соцполитики (еще 2003 года), который действовал до 1 апреля, а также закона Украины от 17 марта 2020 года и соответствующего постановления Кабмина от 23 марта 2020 года. Именно эти документы и установили почасовую оплату труда медиков в марте. То есть каждый из медиков получил доплату только за время, когда контактировал с пациентом", - пояснил Иванников.

Относительно реальных 300% надбавок, то медики получат их за апрель.