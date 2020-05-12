В регионах разбираются с обещанными доплатами медикам
На Буковине не хватает денег, на Харьковщине министра учат считать, а на Одесщине за задержку выплат врачам «скорой» уволили заместителя председателя ОГА.
Regionews выяснял, как выплачивают медикам доплаты и надбавки после громкого заявления министра здравоохранения Максима Степанова "разобраться" с регионами, где медики до сих пор не получили обещанного.
На брифинге Максима Степанова говорилось, что три области не отчитались о выплатах вообще – Киевская, Днепропетровская и Херсонская. Позже появилась информация, что там деньги выплатили, но как и в других областях – не полностью. В органах исполнительной власти указанных областей убеждают, что все необходимые средства медикам перечислили.
12 мая на селекторном совещании директор департамента охраны здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко заявил, что за март и апрель Херсонская область полностью выплатила все необходимые средства медработникам на общую сумму около 3,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.
Медики Херсонщины, которые работают с больными COVID-19, в полном объеме получили 300% надбавки Об этом на сегодняшней...Опубликовано Херсонская областная государственная администрация Вівторок, 12 мая 2020 г.
Доплаты за март получили все медики, задействованные в лечении больных COVID-19, сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета – второго региона из "штрафного списка" министра.
По данным облсовета, деньги из государственного бюджета поступили медикам еще 7 мая. Доплаты насчитали 84 работникам из трех больниц области, которые непосредственно занимались больными с подтвержденными случаями COVID-19. Общая сумма доплаты - 1 млн 191 тысяча грн.
"В апреле государство выделило 29,1 млн грн. Из них 1,1 млн грн ушло на 300% доплаты работникам, которые лечили больных на коронавирус в марте. Остальные средства распределили между медицинскими учреждениями региона", – отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Работники медучреждений Днепропетровщины получили доплаты. Они - за помощь больным на коронавирус. ДеталиОпубликовано Днепропетровская областная государственная администрация Вторник, 12 мая 2020 г.
До конца дня в Киевской области (тоже фигурировала в перечне должников Степанова) всем медикам, занятым в ликвидации пандемии коронавируса, будут выплачены надбавки в размере 300% от должностного оклада за март, если они их еще не получили, заявил в.и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин, сообщает Укринформ.
Он отметил, что это средства из государственной субвенции и местных бюджетов.
По информации медучреждений, средства уже выплачены или сегодня до конца будут выплачены, - добавил Володин. - Речь идет о 2 млн 125 тысяч грн. Средства распределены на 6 больниц, которые задействованы в ликвидации последствий пандемии".
В Харьковской ОГА, на которую показательно "наехал" министр за малые доплаты, настаивают, что дополнительные мартовские выплаты медикам, привлеченным к лечению пациентов с COVID-19, насчитали из городского бюджета согласно отработанного времени.
Об этом говорится в комментарии директора областного департамента здравоохранения Вадима Иванникова по поводу заявления Степанова о "интересных" мартовских окладах медиков в регионе.
"Во-первых, 17 медработников, упомянутых Степановым, лечили одного пациента, а не четырех (единственный случай заболевания на Харьковщине в марте зафиксировано 28-го числа - ред.). Во-вторых, надбавки медикам были начислены в связи с 145-м приказом Минтруда и соцполитики (еще 2003 года), который действовал до 1 апреля, а также закона Украины от 17 марта 2020 года и соответствующего постановления Кабмина от 23 марта 2020 года. Именно эти документы и установили почасовую оплату труда медиков в марте. То есть каждый из медиков получил доплату только за время, когда контактировал с пациентом", - пояснил Иванников.
Относительно реальных 300% надбавок, то медики получат их за апрель.
В 331-м постановлении Кабмина, принятом 24 апреля (а фактически она поступила в регионы 4 мая) четко написано: "настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 апреля 2020 года". Поэтому начисления по ней за март невозможна", - подчеркнули в департаменте.
В Черновицкой области, которая больше всего страдает от коронавируса выплатили 300% доплаты за почасовую работу с больными COVID-19 в марте.
Врачам-инфекционистам платили за количество часов проведенных в так называемой красной зоне, а врачам скорой помощи – за вызовы к пациентам с COVID-19. Об этом сказал директор департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Олег Черный.
На доплаты потратили более 2 млн грн. Чтобы выплатить 300% к окладам, как требует Максим Степанов, нужно еще 5 млн грн, передает Суспільне. Запрос уже направили в Киев, ждут ответа из министерства.
Тем временем на Одесщине, где нынешний министр когда-то руководил областью, не замедлили с обещанными Степановым "непопулярными кадровыми решениями". Заместителя главы Одесской ОГА Виталия Свичинского уволили с должности за задержку выплат работникам одесской "скорой".
О бездеятельности Свичинсокго на своей странице в соцсети написал глава Одесской ОГА Максим Куцый.
За свою деятельность, а точнее бездеятельность — необходимо нести персональную ответственность. Еще в минувшую пятницу...Опубликовано Максимом Куцым Вторник, 12 мая 2020 г.
Сам Свичинский написал в соцсетях, что уходит с должности добровольно. Якобы соответствующее заявление он написал еще в прошлом году в октябре, однако его не подписали. Последней каплей, по словам экс-чиновника, стал отказ от тендера на закупку школьных автобусов. Тендер проводил департамент образования и науки, за который отвечал Свичинский.
Сегодня, 12 мая, в Одесской области были отменены тендеры на закупку 24 школьных автобусов для подвоза детей...Опубликовано Виталием Свічинським Вівторок, 12 мая 2020 г.
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