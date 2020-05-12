Президент готовий до послаблення карантину
В Офісі Президента налаштовані на те, щоб продовжувати пом'якшення карантинних заходів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленский на селекторній нараді, передає RegioNews.
Станом на 12 травня почали роботу вже 569 ринків. Глава держави уточнив, що нинішні показники захворюваності цілком прийнятні, і дозволяють розраховувати на лібералізацію. У Міністерстві охорони здоров'я підтвердили позитивну динаміку діагнозів: кількість хворих, які звертаються до лікарів із пневмонією, стала зменшуватися.
В Офісі Президента та в уряді домовилися орієнтуватися на досвід інших держав. А там теж пом'якшують карантин. Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про послаблення обмежень у Євросоюзі.
Нагадаємо, попри заявлену готовність до зняття обмежень, уряд не планує завершувати карантин 22 травня. Голова Кабінету Міністрів Денис Шмигаль заявив, що карантин планують продовжити.
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