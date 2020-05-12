Президент готов к ослаблению карантина

У Владимира Зеленского заявили о положительной динамике заболевания

Фото: Офіс Президента України

У Владимира Зеленского заявили о положительной динамике заболевания

В Офисе Президента настроены на то, чтобы продолжать смягчение карантинных мероприятий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании, передает RegioNews.

По состоянию на 12 мая начали работу уже 569 рынков. Глава государства уточнил, что нынешние показатели заболеваемости вполне приемлемые, и позволяют рассчитывать на либерализацию. В Министерстве здравооїранения подтвердили положительную динамику диагнозов: количество больных, которые обращаются к врачам с пневмонией, стало уменьшаться.

В Офисе Президента и в правительстве договорились ориентироваться на опыт других государств. А там тоже смягчают карантин. Так, премьер'ер-министр Денис Шмыгаль заявил об ослаблении ограничений в Евросоюзе.

Напомним, несмотря на заявленную готовность к снятию ограничений, правительство не планирует завершать карантин 22 мая. Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль заявил, что карантин планируют продолжить.