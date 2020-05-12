Президент готов к ослаблению карантина
В Офисе Президента настроены на то, чтобы продолжать смягчение карантинных мероприятий.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании, передает RegioNews.
По состоянию на 12 мая начали работу уже 569 рынков. Глава государства уточнил, что нынешние показатели заболеваемости вполне приемлемые, и позволяют рассчитывать на либерализацию. В Министерстве здравооїранения подтвердили положительную динамику диагнозов: количество больных, которые обращаются к врачам с пневмонией, стало уменьшаться.
В Офисе Президента и в правительстве договорились ориентироваться на опыт других государств. А там тоже смягчают карантин. Так, премьер'ер-министр Денис Шмыгаль заявил об ослаблении ограничений в Евросоюзе.
Напомним, несмотря на заявленную готовность к снятию ограничений, правительство не планирует завершать карантин 22 мая. Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль заявил, что карантин планируют продолжить.
- 20:32 12 мая Ермак объяснил расширение представительства в ТКГ
- 19:50 12 мая Мининфраструктуры готовится запустить автобусы
- 19:39 12 мая За неделю за помощью к правительству обратились почти 7 тысяч предпринимателей
- 19:19 12 мая В регионах разбираются с обещанными доплатами медикам
- 18:58 12 мая За первый месяц карантина ВВП упал на 1% - Минэкономики
- 18:42 12 мая В Одесской области в этом году ожидают около пяти миллионов туристов
- 16:47 12 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 20:59 07 мая Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
- 13:41 05 мая В Киеве открыли три рынка, на очереди - еще два
- 13:15 06 мая Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
- 17:04 07 мая Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков