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12 мая 2020, 15:05 8

Тесты на коронавирус в Украине обрабатывают 49 лабораторий

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12 мая 2020, 15:05 8
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Минздрав назвал самые загруженные учреждения
Фото: pixabay.com
Минздрав назвал самые загруженные учреждения

Центр общественного здоровья Украины опубликовал перечень лабораторий, которые обрабатывают тесты на COVID-19. Таких заведений минимум 49.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

В Министерстве здравоохранения утверждают, что диагностирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты) проводят как государственные, так и частные лаборатории. В то же время в списке на официальном сайте ЦОС указано одно коллективное малое предприятие (городская больница в Киеве), 2 коммунальных предприятия, 8 коммунальных неприбыльных учреждений, 26 госучреждений и Национальная детская специализированная больница "Охматдет”. Таким образом, тесты на коронавирус проводят еще не менее 11-ти частных лабораторий.

На 12 мая обработали уже 187 307 образцов. При этом наибольшая нагрузка легла на областные лабораторные центры Минздрава в Винницкой, Черновицкой, Тернопольской и Запорожской областях, а также на Киевский городской лабораторный центр.

В Центре общественного здоровья напомнили, какие категории населения могут быть протестированы в государственных учреждениях. Это те, кому установили подозрение на коронавирус и лица, которые контактировали с пациентами, у которых уже подтвердили болезнь; люди, у которых диагностировали пневмонию и люди, которые уже переболели COVID-19. Кроме того, каждые 5 дней тестируют медиков.

В частных лабораториях стоимость проведения ПЦР-теста на коронавирус стартует от 2,5 тысяч гривен.

Напомним, ранее в столице жаловались на то, что лаборатории не успевают обрабатывать все образцы. А в Национальной академии наук заявили, что правительство не выделило деньги на производство тест-систем.


коронавирус медицина Минздрав тесты
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