На Житомирщині за добу виявили всього два нових випадки коронавіруса
Кількість хворих COVID-19 в Житомирській області зросла всього на два людини, ними виявилися жінки 63 та 46 років.
Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко в Facebook, передає RegioNews.
За підсумками лабораторного дослідження 191 проби, кількість хворих COVID-19 зросла всього на 2 людини, 6 повторних проб вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі", - повідомив бунечко (рос.).
Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі - 182 людини, у Коростені - 99 і в Бердичеві - 92.
Два нових випадки виявили в Радомишлі - жінка, 63 роки і в Житомирі - жінка, 46 років.
У Житомирській області станом на ранок понеділка загальна чисельність заражень становить 525 чоловік.
Як раніше повідомлялося, з 11 травня в Житомирі дозволять громадянам їздити у громадському транспорті без наявності спеціального посвідчення.
- 15:36 12 травня Президент готовий до послаблення карантину
- 15:29 12 травня Через посуху Одеська область втратила рекордну кількість посівів озимих
- 15:28 12 травня У Закарпатській ОДА визначилися з кандидатурою заступника
- 15:24 12 травня Кабмін попросили послабити карантин для прихожан українських церков
- 15:08 12 травня Міністерство освіти повідомило дату проведення ЗНО
- 15:05 12 травня Тести на коронавірус в Україні обробляє 49 лабораторій
- 18:49 11 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 20:59 07 травня Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
- 13:41 05 травня У Києві відкрили три ринки, на черзі - ще два
- 13:15 06 травня Ослаблення карантину в Києві не торкнеться транспорту
- 17:04 07 травня Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків