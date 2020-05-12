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12 травня 2020, 09:04 16

На Житомирщині за добу виявили всього два нових випадки коронавіруса

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12 травня 2020, 09:04 16
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Всього в області зареєстрували 525 випадків зараження
pixabay.com
Всього в області зареєстрували 525 випадків зараження

Кількість хворих COVID-19 в Житомирській області зросла всього на два людини, ними виявилися жінки 63 та 46 років.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко в Facebook, передає RegioNews.

За підсумками лабораторного дослідження 191 проби, кількість хворих COVID-19 зросла всього на 2 людини, 6 повторних проб вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі", - повідомив бунечко (рос.).

Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі - 182 людини, у Коростені - 99 і в Бердичеві - 92.

Два нових випадки виявили в Радомишлі - жінка, 63 роки і в Житомирі - жінка, 46 років.

У Житомирській області станом на ранок понеділка загальна чисельність заражень становить 525 чоловік.

Як раніше повідомлялося, з 11 травня в Житомирі дозволять громадянам їздити у громадському транспорті без наявності спеціального посвідчення.


карантин Житомирська область коронавірус Україна
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