09:27  12 мая
В Украине уже более 16 тысяч больных коронавирусом - Минздрав
10:25  12 мая
В Украине планируют возобновить систему санэпидемстанций
15:08  12 мая
Министерство образования сообщило дату проведения ВНО
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
12 мая 2020, 10:25 30

В Украине планируют возобновить систему санэпидемстанций

Читайте також
українською мовою
12 мая 2020, 10:25 30
Читайте також українською мовою
На восстановление уйдет примерно два года
Фото: скриншот видео
На восстановление уйдет примерно два года

Министерство здравоохранения хочет возобновить работу санэпидемстанций в Украине, которые будут реагировать на все случаи инфекционных болезней.

Об этом в интервью изданию РБК-Украина рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, система противоэпидемической защиты населения будет восстановлена ​​или построена по-новому.

Ранее этим вопросом занималась санитарно-эпидемическая служба. В дальнейшем, часть функций перешла к Госпродпотребслужбе, часть к другим органам. А в подчинении Минздрава остались лабораторные центры с эпидемиологами и вирусологами", - рассказал он.

Ляшко добавил, что новая модель будет развиваться по принципу построения центров по контролю заболеваний, а для подготовки к запуску новой системы понадобится около двух лет.

Я думаю, что за два года мы будем готовы восстановить не только юридически-правовую, но и материально-техническую базу. Будет проблема только со специалистами, поскольку, специалистов за два года не научишь. Но мы уже просматриваем образовательные программы", - уточнил Виктор Ляшко.

Напомним, по состоянию на 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.


коронавирус Украина Минздрав Виктор Ляшко Санэпидстанция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Карантин в Украине продлят после 22 мая - Шмыгаль
12 мая 2020, 10:03
В Украине уже более 16 тысяч больных коронавирусом - Минздрав
12 мая 2020, 09:27
На Житомирщине за сутки обнаружили всего два новых случая коронавируса
12 мая 2020, 09:04
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 мая 2020, 18:49
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
07 мая 2020, 20:59
В Киеве открыли три рынка, на очереди - еще два
05 мая 2020, 13:41
Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
06 мая 2020, 13:15
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
07 мая 2020, 17:04
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Виталий Кличко
Городской голова Киева
Все досье »