В Украине планируют возобновить систему санэпидемстанций
Министерство здравоохранения хочет возобновить работу санэпидемстанций в Украине, которые будут реагировать на все случаи инфекционных болезней.
Об этом в интервью изданию РБК-Украина рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.
По его словам, система противоэпидемической защиты населения будет восстановлена или построена по-новому.
Ранее этим вопросом занималась санитарно-эпидемическая служба. В дальнейшем, часть функций перешла к Госпродпотребслужбе, часть к другим органам. А в подчинении Минздрава остались лабораторные центры с эпидемиологами и вирусологами", - рассказал он.
Ляшко добавил, что новая модель будет развиваться по принципу построения центров по контролю заболеваний, а для подготовки к запуску новой системы понадобится около двух лет.
Я думаю, что за два года мы будем готовы восстановить не только юридически-правовую, но и материально-техническую базу. Будет проблема только со специалистами, поскольку, специалистов за два года не научишь. Но мы уже просматриваем образовательные программы", - уточнил Виктор Ляшко.
Напомним, по состоянию на 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
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