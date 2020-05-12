В Украине планируют возобновить систему санэпидемстанций

На восстановление уйдет примерно два года

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На восстановление уйдет примерно два года

Министерство здравоохранения хочет возобновить работу санэпидемстанций в Украине, которые будут реагировать на все случаи инфекционных болезней.

Об этом в интервью изданию РБК-Украина рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, система противоэпидемической защиты населения будет восстановлена ​​или построена по-новому.

Ранее этим вопросом занималась санитарно-эпидемическая служба. В дальнейшем, часть функций перешла к Госпродпотребслужбе, часть к другим органам. А в подчинении Минздрава остались лабораторные центры с эпидемиологами и вирусологами", - рассказал он.

Ляшко добавил, что новая модель будет развиваться по принципу построения центров по контролю заболеваний, а для подготовки к запуску новой системы понадобится около двух лет.

Я думаю, что за два года мы будем готовы восстановить не только юридически-правовую, но и материально-техническую базу. Будет проблема только со специалистами, поскольку, специалистов за два года не научишь. Но мы уже просматриваем образовательные программы", - уточнил Виктор Ляшко.

Напомним, по состоянию на 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.