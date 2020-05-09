Днепр, Киев и Херсон не отчитались о доплатах медикам - Степанов
Три области Украины, Киевская, Днепропетровская и Херсонская, не отчитались о выплате надбавок медицинским работникам, в остальных областях надбавки получили, но до обещанных трех окладов эти суммы «явно не дотягивают».
О состоянии выплат медикам во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.
Во-первых, три области вообще не отчитались – Днепропетровская, Киевская и Херсонская. Во-вторых... я приведу пример. Харьковская область проинформировала о 17 медработниках, которые в марте были заняты лечением 4 больных. Общая сумма доплат – 14900 грн или 870 грн каждому. Какие интересные три оклада в Харьковской области. Такая же ситуация в других областях", – рассказал министр.
Степанов вновь заявил, что все без исключения медработники, которые должны были получить доплату за март, ее получат.
Он добавил, что ситуация находится на контроле президента и премьер-министра.
Я буду докладывать и премьеру, и президенту. Я буду настаивать на принятии соответствующих управленческих решений, в том числе кадровых", – подчеркнул министр.
Чиновник напомнил, что на этой неделе провел совещание с руководителями департаментов здравоохранения, с участием заместителей председателей ОГА, где потребовал отчитаться по каждой области о ситуации с надбавками медикам до конца рабочего дня 8 мая.
Напомним, В Украине подтвердили уже 14710 случаев COVID-19 .
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