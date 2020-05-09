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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
09 мая 2020, 12:45 6

Днепр, Киев и Херсон не отчитались о доплатах медикам - Степанов

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09 мая 2020, 12:45 6
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В остальных областях до обещанных трех окладов тоже не дотянули
В остальных областях до обещанных трех окладов тоже не дотянули

Три области Украины, Киевская, Днепропетровская и Херсонская, не отчитались о выплате надбавок медицинским работникам, в остальных областях надбавки получили, но до обещанных трех окладов эти суммы «явно не дотягивают».

О состоянии выплат медикам во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

Во-первых, три области вообще не отчитались – Днепропетровская, Киевская и Херсонская. Во-вторых... я приведу пример. Харьковская область проинформировала о 17 медработниках, которые в марте были заняты лечением 4 больных. Общая сумма доплат – 14900 грн или 870 грн каждому. Какие интересные три оклада в Харьковской области. Такая же ситуация в других областях", – рассказал министр.

Степанов вновь заявил, что все без исключения медработники, которые должны были получить доплату за март, ее получат.

Он добавил, что ситуация находится на контроле президента и премьер-министра.

Я буду докладывать и премьеру, и президенту. Я буду настаивать на принятии соответствующих управленческих решений, в том числе кадровых", – подчеркнул министр.

Чиновник напомнил, что на этой неделе провел совещание с руководителями департаментов здравоохранения, с участием заместителей председателей ОГА, где потребовал отчитаться по каждой области о ситуации с надбавками медикам до конца рабочего дня 8 мая.

Напомним, В Украине подтвердили уже 14710 случаев COVID-19 .

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коронавирус зарплаты выплаты Минздрав медики Максим Степанов
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