Нацкомісія заперечує інформацію про підвищення тарифів на електроенергію для населення

На думку чиновників, мова йшла лише про сценарії фінансового збалансування на ринку електроенергії

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На думку чиновників, мова йшла лише про сценарії фінансового збалансування на ринку електроенергії

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) спростовують інформацію про те, що планується підвищення тарифів на електроенергію.

Про це йдеться на сторінці НКРЕКП у Facebook, передає RegioNews.

НКРЕКП спростовує інформацію стосовно підняття тарифів на електроенергію для населення", - йдеться в повідомленні.

У комісії зазначають, що п'ятого травня під час круглого столу щодо кризового стану в енергетиці комісія представила можливі сценарії фінансового збалансування на ринку електричної енергії.

Зокрема, мова йшла про стабілізацію рівня оптових цін, сценарії зниження "зелених" тарифів, поступове вирівнювання тарифів для різних категорій споживачів та про інші заходи", - наголошують у відомстві.

НКРЕКП назвала інформацію про підвищення тарифів такою, що не відповідає дійсності і наголосила на тому, що із введенням в дію з першого липня 2019 року нової моделі ринку електричної енергії, тарифи для населення регулюються через механізм покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії.

Його встановлює Кабінет Міністрів України відповідним рішенням.

Раніше повідомлялось, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення.