У Кабміні пояснили рішення майнити криптовалюту в "Енергоатомі"

Майнингову ферму готуються запустити на Запорізькій АЕС

Фото: Facebook Енергоатом

Майнингову ферму готуються запустити на Запорізькій АЕС

У Кабміні заявили, що рішення майнити криптовалюту на базі "Енергоатому" призведе не до збитків галузі, а до підвищення прибутковості.

Пояснення опублікувало Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища, повідомляє RegioNews.

У Минэкоэнерго стверджують, що одним з наслідків пандемії коронавіруса став надлишок виробництва атомної електроенергії. І в даному випадку в уряду є два варіанти дій: штучне підтримання потужностей українських АЕС або ж пошук нових ринків збуту.

У Міністерстві енергетики вважають, що перший спосіб - спадщина радянської системи, він загрожує корупційними ризиками. Тоді як майнінг криптовалюти на дешевій атомній енергії дозволить зберегти обсяги виробництва і заробити додаткові гроші.

Таким чином чиновники сподіваються "трансформувати пасив в актив". Крім того, в уряді пояснили, що дотримуються оголошеного президентом курсу на діджиталізацію. Звинувачення у навмисному скороченні роботи атомної галузі у Кабміні назвали маніпуляціями.

Зараз Мінекоенерго розглядає можливість запуску Центру обробки даних (ЦОД) в Енергодарі при найбільшій в Україні Запорізькій АЕС. Це буде своєрідна майнингова ферма. Потужність ЦОД повинна досягати 1000 МВт - це можна порівняти з потужністю одного енергоблоку.

У подальшому такі центри при АЕС планують перевести на самоокупність.

Тим часом на "Енергоатомі" стверджують, що вже зазнають збитків через надлишку продукції. Так, сьогодні борги держпідприємства становлять 16 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше народний депутат Гео Лерос розкритикував міністерський наказ про вивчення можливої майнінгу криптовалюти на базі АЕС.