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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
06 травня 2020, 15:47 3

Черкаська облрада хоче висловити недовіру голові ОДА Роману Боднару

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06 травня 2020, 15:47 3
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Роман Боднар припускає, що до висловлення йому недовіри причетні нардепи
Фото: сторінка Романа Бондаря у Facebook
Роман Боднар припускає, що до висловлення йому недовіри причетні нардепи

Фракція ВО "Свобода" в Черкаській облраді ініціюватиме висловення недовіри голові Черкаської ОДА Роману Боднару.

Відповідний проект вже зареєстрований в обласній раді, пише RegioNews з посиланням на центр черкаських медіа.

Причинами висловлення недовіри зазначені ігнорування пропозицій депутатів Черкаської облради під час формування та внесення змін до обласного бюджету, відcутність комунікації з органами місцевого самоврядування, неефективний розподіл коштів, спрямованих на боротьбу з епідемією COVID-19.

Голова Черкаської ОДА Роман Боднар в інтерв’ю "LB.ua" висловив припущення, що до вимог висловити йому в облраді недовіру може бути причетний один із народних депутатів.

Я знаю, що депутати міськради від "Батьківщини” та "Свободи” хотіли протягти через обласну раду рішення про недовіру мені. Хоча, які підстави? Мабуть те, що я "недоговороспроможний”? Але про які "договорняки” може йти мова, коли намагаєшся працювати за законом!?", - прокоментував Роман Боднар.

Голова ОДА розповів, що за його інформацією, до ініціативи про оголошення недовіри причетний один із народних депутатів, який контролює невеличку фракцію в облраді. Він, ймовірно, образився на те, що правоохоронці розпочали на його окрузі розслідування по окремих епізодах використання бюджетних коштів, припустив Боднар і запевнив, що до цього розслідування не має жодного стосунку.

Імені народного депутата голова ОДА не назвав і додав, що не може нікого звинувачувати, оскільки не має доказів.

"Але все так вивірено, перед вихідними зроблено, щоб не було змоги зреагувати оперативно. Не думаю, що план розроблений місцевою владою, оскільки спільні риси простежуються по всій Україні. Думаю, що їх хтось консультував і координував", – припускає голова ОДА.

Нагадаємо, Черкаська ОДА намагається через суд скасувати рішення про послаблення карантинних заходів. За відповідне рішення голосували і представники ВО "Свобода” у виконавчому комітеті.

Окрім того, призначення голови ОДА не є компетенцією депутатів облради.


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