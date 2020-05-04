На Донбасі зафіксували нові смерті від коронавірусу
Про це інформують RegioNews із посиланням на "Вільне радіо”.
Померлий чоловік жив у Світлодарську та вів асоціальний спосіб життя. Потрапив до міської лікарні Бахмуту з інфікованою раною. Згодом його стан погіршився та пацієнт опинився у реанімації, де і помер 1 травня.
Лише після смерті чоловіка лікарі отримали результати ПЛР-тестування, які й показали, що пацієнт був інфікований коронавірусом.
"Поступив він з іншим діагнозом, в лікарні його стан погіршився. Розтин йому робити не будуть: на рівні області вирішено, що розтин не проводимо. Тому сказати конкретно - від чого саме він помер сказати важко”, - прокоментувала ситуацію голова відділу охорони здоров'я Бахмутської міськради Олена Миронова.
Медики вже відпрацювали усі контакти померлого. Загалом у зоні ризику опинилися 49 чоловік.
Ще один летальний випадок в області трапився 3 травня. У Маріуполі від ускладнень, які спричинив коронавірус, помер 69-річний місцевий мешканець.
"Він перебував дома. Однак стан після операції і хронічні хвороби спричинили його смерть. Був розтин”, - сказав заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Олександр Педенко.
Померлий чоловік знаходився у групі ризику - він раніше контактував з інфікованим COVID-19. Нещодавно переніс операцію, пов'язану з урологією. Також хворів на гіпертонію та мав проблеми з серцем.
Як писали RegioNews раніше, на окупованих російськими військовими територіях Донецької та Луганської областей вперше за тривалий час повідомили про нові випадки інфікування COVID-19.
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