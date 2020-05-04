Уряд дозволив планово оперувати українців
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка поновлює проведення планових госпіталізацій та операцій.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
У МОЗі заявили, що за час дії обмежень (приблизно 50 днів) з'явилася необхідність проведення планових операцій, зокрема для зниження ризиків для життя і здоров'я людей.
Наразі уряд вніс зміни до попередньої постанови про карантинні заходи. Кабмін дозволив з 5 травня проводити планові операції за життєвими показниками. При цьому кожного пацієнта, якого буде госпіталізовано за планом, обов'язково тестуватимуть на коронавірус. І лише після проведення ПЛР-тестів проводитимуть хірургічне втручання.
Нагадаємо, у березні Міністерство охорони здоров'я тимчасово зупинило проведення планових заходів, лікарні зобов'язали приймати пацієнтів лише у невідкладних випадках.
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