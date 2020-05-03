Обидва померлих - жителі Харкова 61 і 70 років

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Обидва померлих - жителі Харкова 61 і 70 років

В Харківській області госпіталізовано 133 людини із підтвердженим діагнозом COVID-19. Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передає RegioNews.

Зараз в області підтверджено 350 випадків COVID-19.

За його словами, троє хворих - у реанімації на кисневій підтримці, 172 людини - на самоізоляції. За добу від коронавіруса померли двоє харків'ян..

"Серед осіб, які перебувають на кисневій підтримці, - двоє медсестер. Медик із Стрілечого, який перебував на кисневій підтримці протягом останніх днів – переведений з реанімації", - зазначив Кучер.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні зафіксували 502 нових випадків коронвирусной хвороби COVID-19, загальна кількість заражених склала 11 913 осіб.