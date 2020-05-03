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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
03 травня 2020, 18:38 13

За добу від коронавіруса померли двоє харків'ян

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03 травня 2020, 18:38 13
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Обидва померлих - жителі Харкова 61 і 70 років
Фото: pexels
Обидва померлих - жителі Харкова 61 і 70 років

В Харківській області госпіталізовано 133 людини із підтвердженим діагнозом COVID-19. Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передає RegioNews.

Зараз в області підтверджено 350 випадків COVID-19.

За його словами, троє хворих - у реанімації на кисневій підтримці, 172 людини - на самоізоляції. За добу від коронавіруса померли двоє харків'ян..

"Серед осіб, які перебувають на кисневій підтримці, - двоє медсестер. Медик із Стрілечого, який перебував на кисневій підтримці протягом останніх днів – переведений з реанімації", - зазначив Кучер.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні зафіксували 502 нових випадків коронвирусной хвороби COVID-19, загальна кількість заражених склала 11 913 осіб.


коронавірус карантин Харківська область Кучер Олексій
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