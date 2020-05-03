За добу від коронавіруса померли двоє харків'ян
Обидва померлих - жителі Харкова 61 і 70 років
Обидва померлих - жителі Харкова 61 і 70 років
В Харківській області госпіталізовано 133 людини із підтвердженим діагнозом COVID-19. Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передає RegioNews.
Зараз в області підтверджено 350 випадків COVID-19.
За його словами, троє хворих - у реанімації на кисневій підтримці, 172 людини - на самоізоляції. За добу від коронавіруса померли двоє харків'ян..
"Серед осіб, які перебувають на кисневій підтримці, - двоє медсестер. Медик із Стрілечого, який перебував на кисневій підтримці протягом останніх днів – переведений з реанімації", - зазначив Кучер.
Нагадаємо, що за останню добу в Україні зафіксували 502 нових випадків коронвирусной хвороби COVID-19, загальна кількість заражених склала 11 913 осіб.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
03 травня 2020, 18:43Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
26 квітня 2020, 12:30У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
28 квітня 2020, 15:07На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
28 квітня 2020, 15:36
- 19:22 03 травня В Одесі вже працюють кафе, а люди гуляють без масок
- 18:43 03 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:38 03 травня За добу від коронавіруса померли двоє харків'ян
- 18:16 03 травня ООС: троє українських військових отримали бойові травмування
- 17:36 03 травня В Україну протягом доби авіарейсами повернулося понад 550 осіб
- 16:58 03 травня У дитячому будинку під Києвом зафіксували COVID-19
- 18:43 03 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
- 12:30 26 квітня Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 15:07 28 квітня Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
- 15:36 28 квітня На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
Всі блоги »
Рівненщина: Порошенко зробив ставку на журналіста
03 травня 2020, 15:00
Казус Садового: як у Львові депутати збунтувалися проти мера
01 травня 2020, 14:00
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19