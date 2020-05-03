У дитячому будинку під Києвом зафіксували COVID-19

Усього там перебуває близько півсотні людей

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Усього там перебуває близько півсотні людей

У Київській області у дитячому будинку села Мокрець зафіксували коронавірус. Про це RegioNews повідомили у Київській обласній державній адміністрації.

Повідомляється, що захворіла співробітниця дитячого будинку "Надія". 23 квітня у помічниці вихователя з’явилися симптоми ГРІ, 25 числа вона звернулась до лікаря. 28 квітня, після того як у неї зникли нюх та смаку, її направили на ПЛР-тест. Уже 1 травня її діагноз підтвердили.

Як зазначається, у закладі перебувають 32 дитини, 3 вихователя, 3 помічника вихователя, 2 кухарі, 1 соціальний педагог, 1 лікар, 1 фельдшер та 5 працівників адміністративно-господарського персоналу. Всього 48 осіб.

Їхній стан задовільний, ознак захворювання не мають. Вже взято тести у 32 дітей та 16 дорослих працівників.