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У дитячому будинку під Києвом зафіксували COVID-19
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03 травня 2020, 16:58 5

У дитячому будинку під Києвом зафіксували COVID-19

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03 травня 2020, 16:58 5
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Усього там перебуває близько півсотні людей
Фото: pexels
Усього там перебуває близько півсотні людей

У Київській області у дитячому будинку села Мокрець зафіксували коронавірус. Про це RegioNews повідомили у Київській обласній державній адміністрації.

Повідомляється, що захворіла співробітниця дитячого будинку "Надія". 23 квітня у помічниці вихователя з’явилися симптоми ГРІ, 25 числа вона звернулась до лікаря. 28 квітня, після того як у неї зникли нюх та смаку, її направили на ПЛР-тест. Уже 1 травня її діагноз підтвердили.

Як зазначається, у закладі перебувають 32 дитини, 3 вихователя, 3 помічника вихователя, 2 кухарі, 1 соціальний педагог, 1 лікар, 1 фельдшер та 5 працівників адміністративно-господарського персоналу. Всього 48 осіб.

Їхній стан задовільний, ознак захворювання не мають. Вже взято тести у 32 дітей та 16 дорослих працівників.


коронавірус Київ карантин COVID-19
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